林靜儀被爆請假王　黃子哲批：8次有6次去上政論

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃子哲指出，林靜儀VCIP委員的任期是109年1月1日至110年12月31日，就疾管署網站的資料統計109以及110年度迄今總共開過16次會議，而林靜儀僅僅出席過3次，出席率不到2成，根本是怠忽職守、不負責任。
至於林靜儀到底為什麼不出席？黃子哲說，林說國民黨指控她在VCIP中護航高端疫苗，為避免被持續模糊小組正常運作，這是自己「後來」就比較沒再參與的原因之一，但問題是國民黨的質疑是今年8月底的事，林靜儀出席率極低，並非「後來」的事，而是從去年擔任委員後迄今都是如此，況且若要避嫌，就直接辭去職務就好。
黃子哲也爆料，最可疑的是林靜儀說「另外之前有幾次則是因為已有既定行程所以未能出席」那她到底在忙什麼?就以今年共計9次的會議紀錄來看(1/28、3/18、4/22、5/13、6/24、7/29、8/19、9/23、10/21)，林靜儀只參加過6月24日該次會議，其餘通通請假缺席，開會時間都是下午1點30分或2點開始，請假8次中，有6次都在電視台的政論節目上錄影。
黃子哲批，林靜儀寧可上節目曝光，也不願去開會審議；寧當名嘴胡謅，也不願好好盡委員之責；寧賺自己的通告費，也不願幫忙疫苗受害者審定救濟給付，這就是林靜儀所謂的「既定行程」，原來比當VCIP委員出席會議還重要，這種荒腔走板以及亂搞瞎扯，果然是女版陳柏惟無誤！