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林靜儀被爆請假王　黃子哲批：8次有6次去上政論

▲國民黨文傳會副主委黃子哲爆林靜儀請假8次，有6次都在上政論節目。（圖／資料照片）
▲國民黨文傳會副主委黃子哲爆林靜儀請假8次，有6次都在上政論節目。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-11-04 10:43:17

民進黨徵召前立委林靜儀投入台中市第二選區補選，有媒體爆料林靜儀醫師是衛福部「預防接種受害救濟審議小組」 (VICP)的委員之一，且是唯一一位婦產科代表，卻也是會議請假的冠軍。國民黨文傳會副主委黃子哲今（4）日爆，林靜儀今年請假8次中，有6次都在電視台的政論節目上錄影，寧賺自己的通告費，也不願幫忙疫苗受害者審定救濟給付，黃子哲批，荒腔走板以及亂搞瞎扯，果然是女版陳柏惟無誤！

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黃子哲說，林靜儀身負重任卻經常性的落跑不開會，她連對疫苗接種受害而尋求政府救濟的民眾都幾乎不聞不問，還說參選是要來服務或照顧台中二選區的鄉親，鬼才相信。

黃子哲指出，林靜儀VCIP委員的任期是109年1月1日至110年12月31日，就疾管署網站的資料統計109以及110年度迄今總共開過16次會議，而林靜儀僅僅出席過3次，出席率不到2成，根本是怠忽職守、不負責任。

至於林靜儀到底為什麼不出席？黃子哲說，林說國民黨指控她在VCIP中護航高端疫苗，為避免被持續模糊小組正常運作，這是自己「後來」就比較沒再參與的原因之一，但問題是國民黨的質疑是今年8月底的事，林靜儀出席率極低，並非「後來」的事，而是從去年擔任委員後迄今都是如此，況且若要避嫌，就直接辭去職務就好。

黃子哲也爆料，最可疑的是林靜儀說「另外之前有幾次則是因為已有既定行程所以未能出席」那她到底在忙什麼?就以今年共計9次的會議紀錄來看(1/28、3/18、4/22、5/13、6/24、7/29、8/19、9/23、10/21)，林靜儀只參加過6月24日該次會議，其餘通通請假缺席，開會時間都是下午1點30分或2點開始，請假8次中，有6次都在電視台的政論節目上錄影。

黃子哲批，林靜儀寧可上節目曝光，也不願去開會審議；寧當名嘴胡謅，也不願好好盡委員之責；寧賺自己的通告費，也不願幫忙疫苗受害者審定救濟給付，這就是林靜儀所謂的「既定行程」，原來比當VCIP委員出席會議還重要，這種荒腔走板以及亂搞瞎扯，果然是女版陳柏惟無誤！

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