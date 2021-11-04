拿刀拍照遭家長批「不良示範」 網紅認不妥：以後會注意
開水小姐（謝似餘）擁有F罩杯身材及好歌喉，曾發行4張正規專輯，臉書粉專有24萬人追蹤，IG粉絲也有8萬人，日前萬聖節她PO出拿刀子的照片，遭家長批評錯誤示範，對此，開水小姐也正面回應。
娛樂中心／綜合報導
2021-11-04 11:15:56｜2021-11-04 11:42:22
萬聖節當天，開水小姐手拿一把尖刀，扮成女版鬼娃恰吉，昨（3日）她發文透露收到一位男性家長的私訊，對方表示：「公眾人物還是做個好的示範，建議這張還是不要出現的好，我女鵝（兒）都有用我帳號在看妳的專頁，謝謝妳。」
開水小姐事後雖然沒有將原照片撤下，但另外上傳修改後的版本，她將手握的刀子P成魔法杖，幽默地說：「萬聖節的胖娃恰吉照讓觀眾爸爸憂心忡忡。把刀刀換成棒棒，希望可以緩解這位爸爸心中的怕怕。我現在是石內卜。也推薦妹妹可以用自己的帳號看我呦！」
高EQ又詼諧的處理方式讓網友莞爾，不過仍有人不認同該名家長的觀念，「教育的責任不是應該自己承擔嗎」、「為什麼家長都需要別人來當作他們子女的好榜樣？那父母的用意是在？」而開水小姐則在留言區說：「其實我猜刀尖會令人有些緊張，以後會注意啦！」（編輯：楊穎軒）