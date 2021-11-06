準新娘自帶幸福光！吳姍儒粉紅穿搭曲線完美 曝婚禮進度
三度奪下金鐘獎最佳主持人的Sandy吳姍儒，近期緊鑼密鼓籌備婚事中，時常傳遞正能量的她自帶幸福光，帶著準新娘的好心情渲染眾人，不過她坦言婚禮進度才50％，「忙到沒時間拍婚紗！」吳姍儒甜美有人緣，充分展現實力派星二代的魅力，對穿搭很有想法的她，更是「粉紅常客」，洋裝、西裝都難不倒她，完美身材也悄悄曝光。
記者蕭涵云/綜合報導
2021-11-06 08:00:00
初入演藝圈的吳姍儒，穿著端莊有氣質，如今遊刃有餘地挑戰更多造型，每每在盛重典禮上令大家眼睛為之一亮，私服表現更是精彩不容錯過。逐漸被發現好身材的她，還相繼成為內衣、服裝品牌的代言人。
倡導「美麗不將就」的內衣品牌蕾黛絲，今年啟用吳姍儒擔任代言人，讓人一睹她知性氣質外，大膽性感的一面。記者會上以一襲嫩粉色荷葉洋裝，襯托灰綠色內在美更小露蠻腰，一舉驚艷粉絲「原來Sandy身材這麼好」。
推出首本《我的存在本來就值得青睞》散文後，吳姍儒躍升暢銷作家並入選誠品2020十大華文文學作家。出席TED X NeiHu演講時，選穿桃粉色套裝，佩戴PIAGET伯爵Possession系列珠寶，並搭配Limelight Gala系列高級珠寶鑽石腕錶，展現時尚自信的態度，呼應勇敢身處後疫情時代的《一起，就很無敵》講題。
穿上襯衫式桃紅洋裝時，不忘選擇印有滿版兔子剪影的花色增添活潑度，Sandy還搭配與紅唇同色的皮帶及愛心耳環，氣色好得讓人彷彿一起沉浸在粉紅泡泡氛圍。
相中身兼藝人、伴侶、女兒、作家身份的斜槓女王，台灣設計品牌rather宣布由吳姍儒擔任代言人，釋出專為都會女性打造的「For Her」系列穿搭美照，聚焦易樹立專業形象的西裝外套，擁有微oversize廓形和修長的不對稱剪裁，獲Sandy讚賞「是最值得投資的單品，更體現品牌「簡單不費力美學」。