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傳張高麗與習近平家族關係密切　分析：彭帥爆料反能自保

▲中國女網名將彭帥，自爆與中國國務院前副總理張高麗的不倫關係，在中國政界投下震撼彈。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國女網名將彭帥，自爆與中國國務院前副總理張高麗的不倫關係，在中國政界投下震撼彈。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-11-04 11:20:49

中國女網名將彭帥，2日在微博發布震撼貼文，自曝中共政治局前常委、中國國務院前副總理張高麗在任內對她性侵，還發展成多年不倫關係，引爆輿論熱議。由於文章發出短短時間內就被火速刪文，有關搜尋結果在微博等平台上也被全面封殺，讓外界擔心彭帥是否會有性命之憂。不過有中國的媒體人接受外媒採訪時表示，張高麗與習近平家族關係密切，彭帥選擇公開爆料，或許反而還比較安全。

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根據《自由亞洲電台》報導，原《南方都市報》總編、資深傳媒人程益中認為，此次彭帥公開揭露此事，可能是因覺得自己受到極大的屈辱，雖然爆料引起的後續影響會很大，但對彭帥來說，這樣反而更安全，因為若彭帥今天是透過私下的管道想反抗張高麗，以對方在中國政界的地位，被滅口也不是不可能發生的。

程益中還透露，張高麗向來被認為屬於江澤民系，但實則與習近平家族關係密切，張高麗在深圳任職期間，習近平的父母、姊姊、姊夫等都住在深圳，也在深圳發家，而與習家族的關係，也是張高麗日後在18大入常的關鍵因素。

程益中也提到，張高麗任上經常強調改革，在經濟、科技、中小企發展等範疇都能看見他的身影，但他個人的觀察，張高麗從來就不是一個支持改革的人。2000年時，因為《南方都市報》對深圳有監督報導，因此引起張高麗的不滿，甚至一度試圖將《南方都市報》驅逐出深圳。

報導指出，中國政界高層捲入桃色風波其實很常發生，不少高官落馬後，往往會被爆出眾多的生活問題和情色醜聞，繼而揭發出經濟問題，當中不乏因情婦翻臉而被揭穿者；然而，中共政治局常委級高官的私生活被情婦掀翻，卻是極為罕見的。目前，張高麗醜聞已成為當地的禁忌，事涉常委，官方的言論管控也越來越嚴厲，但仍有許多網友會以「網球運動員」、「彭s」、「大瓜」等隱晦的表述，繼續傳播此事。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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