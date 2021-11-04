傳張高麗與習近平家族關係密切　分析：彭帥爆料反能自保

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程益中還透露，張高麗向來被認為屬於江澤民系，但實則與習近平家族關係密切，張高麗在深圳任職期間，習近平的父母、姊姊、姊夫等都住在深圳，也在深圳發家，而與習家族的關係，也是張高麗日後在18大入常的關鍵因素。
程益中也提到，張高麗任上經常強調改革，在經濟、科技、中小企發展等範疇都能看見他的身影，但他個人的觀察，張高麗從來就不是一個支持改革的人。2000年時，因為《南方都市報》對深圳有監督報導，因此引起張高麗的不滿，甚至一度試圖將《南方都市報》驅逐出深圳。
報導指出，中國政界高層捲入桃色風波其實很常發生，不少高官落馬後，往往會被爆出眾多的生活問題和情色醜聞，繼而揭發出經濟問題，當中不乏因情婦翻臉而被揭穿者；然而，中共政治局常委級高官的私生活被情婦掀翻，卻是極為罕見的。目前，張高麗醜聞已成為當地的禁忌，事涉常委，官方的言論管控也越來越嚴厲，但仍有許多網友會以「網球運動員」、「彭s」、「大瓜」等隱晦的表述，繼續傳播此事。
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