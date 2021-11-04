臺中社會創新永續市集登場　 3場論壇暢談教育性別與永續

周末假日何處消遣？臺中市政府社會局與社會創新實驗基地，6日起連續2天在精武圖書館舉辦「2021臺中社會創新永續市集」系列活動，內容豐富，有戶外市集、劇團表演、SDGs論壇等，以動靜態方式展現社會創新成果，歡迎對社會創新、地方創生有興趣民眾前往參觀，保證能歡度充實假日。





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社會局表示，今年社創基地成果發表會，籌畫特別用心，以多元形式表現，包含連續兩天戶外市集，由第7期至第9期社創基地進駐團隊集結擺攤，推廣團隊經營的各項服務及商品。





其次，SDGs校園提案決賽，共計有12組高中青少年團隊參與，發揮創新思考，嘗試解決關心的社會議題，推廣聯合國永續發展目標(SDGs)。在優質教育、性別平等、責任消費及生產3場論壇中，邀請12位學術和實務經驗豐富的主講者，以深入淺出方式帶領大家更認知聯合國永續發展目標。











為鼓勵民眾踴躍參加， 6日上午10時前往市集服務台按讚「臺中社會創新實驗基地」臉書粉絲專頁，即可獲得精美小禮物1份，限量100份，送完為止！歡迎民眾利用假日參與社創基地年度盛會，度過充實休閒假日。更多活動相關資訊，可至「臺中社會創新實驗基地」臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/TCCSIU）及官方網站(https://tccsiu.taichung.gov.tw/)瀏覽查詢。



