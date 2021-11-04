特企／第九屆福州海峽青年節啟動　促進兩岸青年交流

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大陸國務院台辦副主任龍明彪發言中特別提到兩岸的交流合作是越多越好，越深入越好，受益面越廣越好。我們鼓勵支持各地區各部門為推動兩岸交流合作搭建更多平台，開闢更多管道，創造更好條件。歡迎台灣各界特別是台灣青年更多地參與到兩岸交流合作、融合發展的進程中來，我們也願意邀請更多台灣民眾多來大陸走走看看，增進瞭解互信，消除隔閡和誤區，希望廣大台灣青年做兩岸交流合作、融合發展的積極促進者，與大陸青年攜手打拚，共同繪就中國夢，共同打造精彩人生。
現任全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏在會前採訪時表示：我多次來到福州感受到這個城市也不斷的在改變，除了經濟越來越繁榮之外，文化底蘊也慢慢在發揚在挖掘，福州定將迎來一個發展潛力無窮的明天，本屆海青節內容包容萬象十分豐富，範圍對象也很廣泛，從中小學生、大學生一直到創業就業青年都涵蓋在內，希望兩岸青年朋友們多利用這次的機會彼此交流，截長補短，強強合作，攜手邁向兩岸更美好的一天。現在也是台灣青年到大陸創新創業一個很好的機遇，因為大陸擁有全世界單一的市場，而台灣的年輕人在文創科創這部份擁有相當的優勢，台青要能結合自己的優點，充份利用大陸的市場來進行發揮。而在兩岸政治越來越緊張的當下，希望藉由海青節讓兩岸年輕人能有更多融合，彼此能夠多交流多瞭解，唯有瞭解才能消失歧異，以情促融。
李政宏會長也對台胞春節返台潮的問題向民進黨政府提出兩點呼籲：過年這段時間是短時期但是非常大量的人潮返台，希望台灣政府能多為在大陸華南地區的台商多想一點，能夠恢復華南地區的航點，不論是在深圳或廣州的航點。另外我們也非常期待台灣政府能對兩年除籍這件事情上做些彈性的疏理，做這些彈性疏理也可以減少因為要避免被兩年除籍的人在春節這段時間的返台潮，我個人認為這是一個非常好的疏解方法，在面對這種百年難得一見的疫情下，希望內政部不要這麼死板，畢竟在各個國家外地打拚的台商都是非常的不容易。另外疫情爆發到現在也已經快兩年的時間了，有非常多的人是很久沒回台探親了，在防疫旅館明顯不足的情況之下希望台灣政府能開放居家隔離，尤其現在大陸外交部已經提出國際疫苗護照的概念之下，真的希望台灣政府能多採用更科學的方式來思考防疫，在科學的角度下對於台灣政府放寬任何的防疫隔離措施都是樂觀其成的。
來自台灣高雄，目前就讀福州師範大學二年級的蔡同學於會場上受訪表示：剛來福州時並沒有太多的不習慣，因為這裡跟台灣很像，唯一不適應的是在大陸出門竟然不用帶現金跟信用卡，只要帶了手機就幾乎能解決生活上食衣住行的問題，大陸的行動支付實在太方便了，也不用擔心手機沒電，因為到處都能線上支付租借行動電源，實在是太方便了，這些都是在台灣看不到的。蔡同學也說畢業後要續留在大陸工作，因為學習的是廣告設計專業，在新媒體這個區塊大陸確實比台灣進步很多，留在大陸工作可以在專業上學習到更多，讓自己擁有更大的競爭力，挑戰自己的夢想。
福州市於活動期間也在福州三坊七巷同時舉辦「黃巷・兩岸青年文化交流周」，將黃巷打造成具有濃厚台灣氣息的對台特色街區，在這裡能聽到台灣年輕人組成的樂隊進行演出；能看到街頭藝人在巷弄表演或在街頭駐唱，讓年輕人用自己喜歡的方式，在大陸土地上實現自己青春的夢想與興趣。更想不到的是當還沉浸在古色古香的人文建築中，竟然看到台灣特有的電音三太子伴隨著台式音樂快閃出場，也能看到台灣時下年輕人喜歡的舞蹈快閃與兩岸傳統戲曲快閃表演。
巷弄中也設有文創市集與手作小課堂等場所，讓兩岸青年文創設計師、手工匠人齊聚黃巷，通過文創產品展銷、手工製作指導、項目展示、主播打卡等多種形式，展現兩岸不同的文創產品特色風格，增進青年文化藝術交流互動，感受文創魅力和樂趣。生活在這個城市到處都能看到福州市在營造台灣同胞熟悉親切的環境吸引台青來福州就業創業的用心。展現出來的榕台融合發展的濃厚氛圍、讓福州成為台胞旅遊大陸的第一選擇，台灣企業到大陸創業的第一口岸，台灣青年到大陸築夢的第一家園。