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政院通過基本工資調漲配套　9、10月營收衰退2成就補貼

▲行政院發言人羅秉成（中）轉述行政院長蘇貞昌在院會中裁示。（圖／記者王敏旭攝，2021.11.04）
▲行政院發言人羅秉成（中）轉述行政院長蘇貞昌在院會中裁示。（圖／記者王敏旭攝，2021.11.04）

記者王敏旭／台北報導

2021-11-04 11:26:37｜2021-11-04 11:34:11

行政院今通過基本工資調漲配套方案，針對今年9月到10月比起去年同期營收減少20%的事業，全職員工月投保薪資2萬4000元及2萬5200元者，補貼定額1,000元；部分工時員工月投保薪資2萬3100元以下者，補貼定額560元，補貼6個月。初步預估預算達35億元。

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行政院今（4）日召開院會，由於勞動部10月8日召開基本工資審議委員會，決議基本工資從現行月薪2萬4000元調漲至2萬5250元、時薪由160元調至168元。經濟部、勞動部共同研擬補貼方案，減緩調漲對企業的負擔。

▲行政院基本工資調漲配套方案出爐。（圖／行政院提供）
▲行政院基本工資調漲配套方案出爐。（圖／行政院提供）
行政院發言人羅秉成轉述行政院長蘇貞昌會中指示，經濟成果是全民努力要跟全民共享，有鑒於疫情影響，內需產業服務業受到衝擊，提高勞工工資與時薪產業會造成產業負擔，為勞工爭取權益時，也要有完整配套措施。

經濟部說明，補貼範圍為今年受疫情影響的農業及服務業，受到疫情連帶影響工業也在補貼適用範圍。補貼對象為依法辦理公司登記、商業登記或有限合夥登記者，或無上述登記而有稅籍登記之營利事業。

經濟部表示，取得主管機關依法核發營業證照之事業，如托嬰中心、長照機構、補習班、合作社等也為補助對象。若有違反勞基法第21條並在明年16月遭裁罰者、事業單位月投保薪資以多報少，則不予補貼。

經濟部說，補貼方案採線上申請，申請期間預計為明年1月至3月31日，並採一次審核，補貼款每2個月撥付一次。

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