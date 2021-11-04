基本工資配套出爐 許舒博：就怕有店家達不到門檻補貼
行政院今（4）日拍板受疫情影響事業基本工資之補貼方案，採定額補貼方式，全職員工每人補貼定額1,000元、部分工時員工補貼定額560元，為期6個月。為此，中華民國全國商業總會理事長許舒博指出，此方案基準是看今年9月及10月總營收減少20%之事業，但他強調，今年疫情影響最嚴重的是5到7月，且怕有些店家營收若少19%、18%，明明傷害也很大，但卻達不到門檻可補貼。
記者許家禎/台北報導
2021-11-04 11:49:10｜2021-11-04 11:50:01
基本工資調漲，將由2.4萬升至2萬5250元，調幅約為5.21%，時薪由160元調至168元，而相關配套「受疫情影響事業基本工資之補貼方案」今日出爐。經濟部指出，關於營業額受疫情影響的衰退比例及比較基期，參酌業者意見，以今年9月及10月總營收年減20%之事業為主。補貼金額依員工數計算，全職員工月投保薪資24,000元及25,200元者，補貼定額1,000元；部分工時員工月投保薪資23,100元以下者，補貼定額560元，補貼6個月。
為此，商總理事長許舒博今日表示，他仍要重申，部分紓困產業已經不好了，調漲基本工資是加重他們的負擔，到時候要如何去實施？他了解政府立意其實很好，但應該更仔細考量受影響的產業。
許舒博指出，像是補貼方案基準，是用今年9月及10月總營收年減20%之事業，其實原本是希望減少15%就可以申請，但門檻卻是20%。他說，現在通過了就通過，就開始執行吧，但最擔心是門檻剛好是18%、19%的業者，明明受影響也很大，但卻差了一點點、不符合補貼標準，希望未來可以彌補這塊。
許舒博進一步表示，基準是今年9月及10月營收，那時已經有慢慢逐步解封，但真正最慘是5、6、7月，那時無法內用、只能外帶，如果要內用還要有隔板，直到9月及10月才開始逐步解封的。不過他強調，既然配套過了就過了，還是感謝經濟部願意站出來協調。
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