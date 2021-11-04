查水錶？國民黨智庫開氣候變遷座談會 竟有員警到場關切
國民黨智庫今（4）日召開「氣候變遷，守護環境」座談會，也是國政基金會副董事長張善政上任後的第一場公開記者會，只是一早卻有員警到場關切，稱此座談會跟公投有關，怕有抗議民眾因此前來，令智庫人員有被「查水錶」的感覺，張善政也說，不用這麼敏感，難道現在格拉斯哥召開的聯合國 COP26 氣候峰會也跟台灣公投有關嗎？
記者余祥／台北報導
2021-11-04 11:49:39
根據國政基金會發出的採訪通知，此次座談會主要是要討論，隨著全球氣候變遷與溫室效應的影響日益明顯，如何因應氣候變遷的衝擊，達成自然系統的穩定平衡，以確保國家安全與永續發展，乃是當前必須面對且應積極解決的挑戰。而環保署日前也提出「溫室氣體減量及管理法」草案進行預告，國政基金會特邀學者專家，針對即將召開的COP26會議，期集思廣益，供水資源與環保生態決策的參考。
與會人員除張善政外，還有台灣大學永續地球尖端科學研究中心教授魏國彥、新北市環保局副局長朱益君等。
智庫人員表示，此次座談會只有通知媒體，並未對外公開，且過去召開那麼多次記者會，也從未有警方關切，感受到政府從上而來的壓力。