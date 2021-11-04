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水流屍案！酒店妺設局殺包養男　爸媽、弟弟全涉案遭聲押

▲張男疑遭殺害棄屍，林女涉重嫌被收押，林女的父母與弟弟也都涉有重嫌，拘捕到案，訊後檢方聲請羈押。（圖／爆料公社）
▲張男疑遭殺害棄屍，林女涉重嫌被收押，林女的父母與弟弟也都涉有重嫌，拘捕到案，訊後檢方聲請羈押。（圖／爆料公社）

編輯中心/綜合報導

2021-11-04 12:13:22

上（10）月29日，彰化縣埔鹽地區東螺溪邊，有民眾發現一具男性屍體，因死者身無證件，警方成立專案小組，深入調查後發現，死者是51歲張姓男子，疑似遭到自己包養的酒店林姓女子所殺害，檢警今（4）日指出，林女已被羈押，林女的父母與弟弟也都涉有重嫌，拘捕到案，訊後檢方聲請羈押，目前案情指向林女全家都與命案有關。

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家住北部的張姓男子失蹤多日，經比對，彰化縣埔鹽鄉東螺溪發現的水流屍就是張男，警方調閱監視器，認定林女涉嫌重大，複訊後昨天依殺人罪嫌向彰化地方法院聲押獲准；根據現場狀況，張男屍體上頸、腳2處纏繞塑膠袋及童軍繩，更被綁上重達20公斤石塊，因此，警方認定並非林女一人犯案，有共犯協助。

張男友人日前在臉書社團「爆料公社」PO文爆料，透露張男於去年間，在台北市某酒店、認識老家在彰化的林女，每月花費10萬元包養女方，之後2人進而同居，不料今年9月間，張男住處闖進幾名陌生男子，先是宣稱是林女的表哥，並稱家人不同意她與張男交往，隨即帶走林女，離開前甚至想開走張男的BMW。

後來張男跟友人聚餐，分手的林女再度現身，並與張男手牽手離去，10月15日，張男表示要前往鹿港，沒想到從此一去不回，讓家屬急忙通報警方協巡，而警方調閱監視器畫面，赫然驚見林女不斷盜用張男的提款卡領錢。

林女在偵訊時表示，張男在上個月到彰化找她，她跟張男一起到海邊遊玩，還有幾位自己朋友也跟去，2人發生在遊玩中發生口角，過程中友人跟張男發生拉扯，失手打死張男。

檢察官訊問林女的父母等3人時，3人說詞與相關物證多有不符，為避免串供及湮滅證據，今天凌晨向法院聲請羈押禁見。警方也表示，懷疑涉案者除了林女家人外，還有其他共犯在逃，將持續追緝張女的同行友人。（編輯：孫唯容）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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