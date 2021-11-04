水流屍案！酒店妺設局殺包養男　爸媽、弟弟全涉案遭聲押

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張男友人日前在臉書社團「爆料公社」PO文爆料，透露張男於去年間，在台北市某酒店、認識老家在彰化的林女，每月花費10萬元包養女方，之後2人進而同居，不料今年9月間，張男住處闖進幾名陌生男子，先是宣稱是林女的表哥，並稱家人不同意她與張男交往，隨即帶走林女，離開前甚至想開走張男的BMW。
後來張男跟友人聚餐，分手的林女再度現身，並與張男手牽手離去，10月15日，張男表示要前往鹿港，沒想到從此一去不回，讓家屬急忙通報警方協巡，而警方調閱監視器畫面，赫然驚見林女不斷盜用張男的提款卡領錢。
林女在偵訊時表示，張男在上個月到彰化找她，她跟張男一起到海邊遊玩，還有幾位自己朋友也跟去，2人發生在遊玩中發生口角，過程中友人跟張男發生拉扯，失手打死張男。
檢察官訊問林女的父母等3人時，3人說詞與相關物證多有不符，為避免串供及湮滅證據，今天凌晨向法院聲請羈押禁見。警方也表示，懷疑涉案者除了林女家人外，還有其他共犯在逃，將持續追緝張女的同行友人。（編輯：孫唯容）
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