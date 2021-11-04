日曜天地「NG名牌包搶購會」 60大國際精品包下殺1折起

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日曜天地OUTLET指出，「NG名牌包搶購會」集結的國際知名品牌有COACH、MICHAEL KORS、CHANEL、PRADA、GUCCI、FENDI等，全是名媛貴婦最愛。由於疫情邊境管制，很多人無法出國大採購，趁此機會，正好補貨又能撿便宜。





好康不只這一椿，全館消費滿額還可以抽智選假日飯店最熱門的園景住宿，首日並舉辦「一張振興券，萬元名牌包帶回家」活動，精心準備50個名牌包福箱，內含價值上萬元的MK、 KARL LAGERFELD 、fossil、運動人氣品牌adidas、puma等包款，通通只要200元振興券就能購買。凡5日首購會當天前50名排隊民眾即可參加，要讓民眾用百元買到價值破萬的名牌包，炒熱買氣，絕對要把電商的雙11節比下去。

OUTLET人員說，NG名牌包僅部分有輕微摺痕或壓痕，不影響包包品質，價格卻直接下殺2至3折，甚至是1折，跟百貨專櫃全年無折扣的名牌包相比，CP值絕對最高，此次的搶購會400坪活動會場，各式包款琳瑯滿目，從精品品牌包款到平價品牌通通都有。





樂團F.I.R.成員阿沁的老婆花花代言說，CHANEL佳績布肩背包，原價17萬9800元，下殺3折直接現省12萬，價差之大，讓她很驚訝，直說「這是專櫃不可能買到的價格」。還有MK皮革子母托特包，原價1萬9800元，因不顯眼的輕微刮痕，直接下殺1折，1980元就能帶回家，也要讓小資族樂翻天。日曜表示，平常看到精品包價格就卻步的小資族們，千萬不要錯過這次入手經典名牌包款的最佳時機。



