COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

基本工資配套出爐　工總盼製造業補貼條件能更明確

▲行政院今（4）日拍板受疫情影響事業基本工資的補貼方案，工總認為補助時間短且條件多，懷疑對業者能有多大幫助，也希望製造業適用條件能更明確。（示意圖／資料照，新北市勞檢處提供）
▲行政院今（4）日拍板受疫情影響事業基本工資的補貼方案，工總認為補助時間短且條件多，懷疑對業者能有多大幫助，也希望製造業適用條件能更明確。（示意圖／資料照，新北市勞檢處提供）

記者顏真真/台北報導

2021-11-04 13:00:11｜2021-11-04 13:00:50

行政院今（4）日拍板受疫情影響事業基本工資的補貼方案，補助對象為今年受疫情影響農業及服務業，另受疫情連帶影響工業，只要今（2021）年9、10月營收較去年同期衰退2成，月薪者補貼新台幣1000元、時薪為560元，為期半年。不過，中華民國全國工業總會秘書長蔡練生表示，他們較關心的是製造業這部分，但製造業的適用條件相對模糊，沒有交代清楚，不是每個製造業都能適用，恐導致很多人不知該不該申請，加上基本工資一調就是1250元，這次補助金額不大，時間也不長，懷疑對業者幫助會有多大？

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據經濟部說明，這次基本工資補貼方案為今年受疫情影響的農業及服務業，另受疫情連帶影響工業，也在補貼適用範圍；補貼對象包含依法辦理公司登記、商業登記或有限合夥登記者，或無上述登記而有稅籍登記之營利事業，另取得主管機關依法核發營業證照的事業如托嬰中心、長照機構、補習班、合作社等也為補助對象。

至於營業額受疫情影響的衰退比例及比較基期，主要是今年9月及10月總營收較去年9月及10月總營收減少20%的事業；若為去年9月以後成立的事業，則以今年9月及10月總營收較成立後的2個月完整報表總營收減少20%認定。

經濟部強調，這是補貼雇主因基本工資調漲所增加的成本，補貼金額依員工數計算，全職員工月投保薪資2萬4000元及2萬5200元者，補貼定額1000元；部分工時員工月投保薪資2萬3100元以下者，補貼定額560元，補貼6個月，並一律採線上申請，申請期間預計為明年1月至3月31日，並採一次審核，分次撥款。

至於政府提供的基本工資補貼方案是否滿意？工總秘書長蔡練生說，看起來主要是包括服務業、農業及部分製造業，對製造業未來是個案去看，而且還要考量是否受疫情影響，「我們很難評斷滿意或不滿意」，況且主要還是針對服務業，製造業沒講很清楚，還是要個案認定，會不會大家都不知道自己是否適用？

他還指出，這次補貼時間也不長只有6個月，金額也不大，全職員工月投保薪資2萬4000元及2萬5200元者，補貼定額1000元月，可是基本工資一調月薪就是調升1250元，懷疑對業者幫助會有多大？況且現在這補貼配套還有時間性，還要看很多條件，未來通過機率高不高也還要觀察。

但蔡練生也說，現在都已通過了，還能怎麼建議，「我們比較在意的是製造業」，製造業的條件不是很清楚，不是每個製造業都能適用，造成很多人不知該不該申請？服務業相對就很清楚，按時間業績去對比，製造業哪些可適用相對是模糊，沒有交清楚。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀