基本工資配套出爐　工總盼製造業補貼條件能更明確

我是廣告 請繼續往下閱讀
至於營業額受疫情影響的衰退比例及比較基期，主要是今年9月及10月總營收較去年9月及10月總營收減少20%的事業；若為去年9月以後成立的事業，則以今年9月及10月總營收較成立後的2個月完整報表總營收減少20%認定。
經濟部強調，這是補貼雇主因基本工資調漲所增加的成本，補貼金額依員工數計算，全職員工月投保薪資2萬4000元及2萬5200元者，補貼定額1000元；部分工時員工月投保薪資2萬3100元以下者，補貼定額560元，補貼6個月，並一律採線上申請，申請期間預計為明年1月至3月31日，並採一次審核，分次撥款。
至於政府提供的基本工資補貼方案是否滿意？工總秘書長蔡練生說，看起來主要是包括服務業、農業及部分製造業，對製造業未來是個案去看，而且還要考量是否受疫情影響，「我們很難評斷滿意或不滿意」，況且主要還是針對服務業，製造業沒講很清楚，還是要個案認定，會不會大家都不知道自己是否適用？
他還指出，這次補貼時間也不長只有6個月，金額也不大，全職員工月投保薪資2萬4000元及2萬5200元者，補貼定額1000元月，可是基本工資一調月薪就是調升1250元，懷疑對業者幫助會有多大？況且現在這補貼配套還有時間性，還要看很多條件，未來通過機率高不高也還要觀察。
但蔡練生也說，現在都已通過了，還能怎麼建議，「我們比較在意的是製造業」，製造業的條件不是很清楚，不是每個製造業都能適用，造成很多人不知該不該申請？服務業相對就很清楚，按時間業績去對比，製造業哪些可適用相對是模糊，沒有交清楚。