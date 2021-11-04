巷仔內／國民黨新北主委布局受矚目 朱侯關係再遭檢視
朱立倫回鍋國民黨主席後，緊鑼密鼓展開各縣市黨部主委的人事布局，現已公布桃園市等17個縣市黨部主委的人事案外，但包括台北市、新北市、台中市、台南市等黨部的主委仍未公布；其中，新北市黨部主委一職盛傳將由前主委江政彥回任，引發地方有不同的見解。
記者陳志仁／特稿
2021-11-04 12:58:02
政壇人士透露，新北市黨部主委的任用，朱立倫捨棄現任主委、前立委黃志雄，請兼任國民黨中常委的新北市議會議長蔣根煌推薦適合的人選；蔣根煌建議同為中常委的新北市議員林金結出任，且新北市長侯友宜也認同，但遭以「林金結的資歷不足，恐引發其他議員的不服」、「球員兼裁判」等理由作罷。
政壇人士指出，朱立倫婉拒蔣根煌的推薦人選後，也徵詢前新莊市長許炳崑、前立委蔡家福等人的意願，及前立委朱俊曉的意見，但都遭對方委婉的拒絕；基於種種因素的考量，朱立倫最後只好力邀有「福將」之稱的前國民黨秘書長江政彥回任主委，這樣的黨務人事布局，卻遭譏是「老人政治」。
地方人士認為，新北市黨部主委一職不僅須有選戰操盤的經驗，同時還要有募款的能力，其實林金結算是一位相當不錯的人選；對於朱立倫以「資歷不足」、「球員兼裁判」為由婉拒蔣根煌的推薦，不僅不尊重議長，加上朱立倫與侯友宜的關係被外界放大檢視下，恐對未來地方選舉的整合埋下伏筆。