疫苗救濟審議會議多次請假　林靜儀揭原因

婦產科醫師、代表民進黨投入台中立委補選的林靜儀遭指，是預防接種受害救濟審議小組（VICP）的委員，不過其遭指在今年VICP已開的9次會中，僅出席1次，其餘8次都請假，引發關注。林靜儀今（4）日稍早透過臉書回應表示，會議時間常遇到已有既定行程，專家群中也有資深專家且有婦科前輩，無法配合出席時並未影響會議，諮詢會議沒有薪資，「不要用你們的政治攻擊造成會議專家委員們的困擾」。
記者黃宣尹／台北報導
2021-11-04 13:01:33
對於遭指擔任VICP委員，在9次會議中請假8次，林靜儀回應表示，該諮詢會議沒有薪資，是有出席領出席費。能夠提供專業意見是榮幸的，但是委員會前輩專家甚多，其實多數是聽小兒科個案的審查意見比較多。
林靜儀接著表示，會議時間常遇到自己已有既定行程，專家群中有資深專家且有婦科前輩，無法配合出席時並未影響會議。中國國民黨抹黑她與幾位專家在此委員會中是「為了護航高端疫苗」，為避免造成會議其他專家被牽連抹黑，後來即使時間可以配合也暫時採取不出席；現在又說出席太少次？ 如國民黨所說，是又要造成「護航」的印象嗎？
林靜儀最後也表示，「不要用你們的政治攻擊造成會議專家委員們的困擾」，更附上日前疫情較嚴重時，其在行程空檔以線上與會的照片反擊。