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放棄父母寫的劇本！吳弭從移民之女到市長　締造歷史新頁

▲台灣移民第2代的吳弭（Michelle Wu）當選，成為波士頓第一位有色人種、女性、亞裔市長。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣移民第2代的吳弭（Michelle Wu）當選，成為波士頓第一位有色人種、女性、亞裔市長。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2021-11-04 13:14:42｜2021-11-04 13:16:00

「波士頓將成為一個所有人的城市」（Boston for everyone），是現年36歲、即將入主波士頓市長之位的吳弭（Michelle Wu）勝選喊出的口號，這不僅是一句宣言，更像是她打破美國東北部一向由「老白男」掌權，成為波士頓第一位有色人種、女性、亞裔市長的寓言故事。她不老，是當地80多年來最年輕的市長；也不白，台灣移民第二代的她是美國東岸城市的第一位亞裔市長；同時更是波士頓民調支持最高、最受關注的女性政治人物，而她也在勝選感言中特別以英文、西文、法文、中文告訴所有人，「這些都可以成為現實」。

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▲台灣移民第2代的吳弭（Michelle Wu）當選，成為波士頓首位亞裔女市長。（圖／美聯社／達志影像）
▲吳弭的當選對亞裔、女性、有色族裔等代表性不足的群體具有重大意義。（圖／美聯社／達志影像）
身為台灣移民第二代的吳弭，在父母替她安排好的人生劇本中，「從政」一直都不是其中的選項。《紐約時報》報導，吳弭的父母80年代從台灣移民來美國芝加哥，父親是化學工程師，但與妻子剛落戶芝加哥郊外時幾乎不會說英語，吳弭從小就擔任起兩人的翻譯。小時候母親希望她學習花式溜冰，成為「關穎珊第二」、父親則如普遍亞洲家長，希望她成為醫師，而政治對於他們來說，代表的只有上一代從中國落難來台的恐懼感、飢餓。

當她不負重望頂著哈佛光環正準備畢業，父母卻離了婚，其父離開美國到海外工作，在郊區獨居的母親則罹患思覺失調症。年僅22歲的吳弭被迫扛起照顧全家的責任，除了開了小茶館營生，還得替母親安排治療、取得11歲妹妹的法定監護權。在她與法院抗衡、與醫療體系和保險公司搏鬥期間，她對遇到的官僚主義感到沮喪，這也成為她參選的契機，決定對抗改善政府的官僚，讓類似母親這樣語言不通、少數族裔的弱勢族群能夠被社會看見與照顧。

▲台灣移民第2代的吳弭（Michelle Wu）當選，成為波士頓首位亞裔女市長。（圖／翻攝自Twitter）
▲吳弭致力解決社會不平等、替少數族裔發聲。（圖／翻攝自Twitter）
吳弭從此放棄了父母安排好的人生劇本，也不甘願向命運低頭經營茶館一生，於是她帶著母親和妹妹重返波士頓，重新考上哈佛大學法學院，認識了在哈佛兼課教受合約法的恩師，也就是現任民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren），踏上她從政的道路。吳弭在波士頓市政府擔任研究員期間，就因為替餐飲業設計了簡化的執照許可方案吸引當時市長注意，而在華倫決定角逐參議員後，她也開始踏入政治圈，在助選過程經營波士頓人脈，隔年順利選上成為波士頓第一位亞裔女性波士頓市議員，2016年更成為波士頓首位有色人種的女性議長。

▲台灣移民第2代的吳弭（Michelle Wu）當選，成為波士頓首位亞裔女市長。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣移民第2代的吳弭當選，成為亞裔美國人在政局中少見的代表，具有時代象徵意義。（圖／美聯社／達志影像）
師承參議員華倫的她，走的是民主黨內的進步派路線，政治傾向有著偏左的自由派風格，於市議會服務期間提出多項改革，深受進步派人士與年輕人喜愛，也在第一次市議員競選開始就和非裔、拉丁裔選民建立連結，同時主張解決波士頓社會不公、都市仕紳化（gentrification）等現象，呼籲麻薩諸塞灣交通運輸局（Massachusetts BayTransportation Authority）的服務改為免費，並推動警界改革、波士頓版「綠色新政」等政策，吳弭不把政治形象拘限在種族認同上，而是透過進步政策與遠見，與多元族群建立聯盟，穩固了勝利基礎，讓波士頓不少居民心甘情願自稱是「Wuniverse」的一員。

「我們準備成為一個為全民存在的波士頓。我們準備成為一個不排擠人的波士頓，歡迎所有稱這座城市為家的人到來。我們準備成為一個所有人都有能力待下並成功的波士頓。我們準備成為一個所有人都有能力待下並成功的波士頓。而且，波士頓將準備成為一座『綠色新政』城市。」

當同樣身為有色族裔的女性對手候選人喬治（Annissa Essaibi-George）自認敗選，並向她表達恭賀後，一襲紅色洋裝的吳弭在灑著象徵勝選的紫色彩帶、現場高呼「Wu（吳）」的熱鬧場面中燦笑登場。她在勝選之夜提到，在以大膽方案解決問題與填補路面坑洞之間，「我們不需要選擇，這一切都是可能的」，不過該如何在舊勢力制肘、議會保守派干預與跨部門合作之間尋求解套，這才是一向披荊斬棘的吳弭接下來所要面對的艱困挑戰。


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