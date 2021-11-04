解決投保3大痛點！國壽推數位團險平台　市占目標衝25%

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至於目前台灣團險經營有2種模式，針對50人以上企業大概有2.4萬家，一般保險公司會由團險團屬人員去服務，提供客製化商品及服務。另5至49人的企業，根據勞動部統計有23家，家數非常龐大，但企業主對團險熟悉度不強，希望快速投保，因此保險公司會派業務員服務，提供這提供簡單套裝商品及簡單費率，讓企業主可快速選擇。
不過，根據勞動部資料顯示，近年5人以上的企業家數與員工人數持續成長，總投保員工人數已達近千萬人，然而2020年台灣團險保費占整體壽險保費收入卻不到1%，整體團險年保費約230億元，年成長約2.4%左右。顯示團險市場仍有大幅成長空間。
國壽總經理劉上旗表示，國壽除看到團險市場的發展潛力，同時也觀察到中小企業、新創公司於團險投保高度依賴人員服務，導致投保流程耗時長、商品選擇少、彈性低等痛點，因此以客戶需求為核心，運用數位與技術能力打造「groupins+團險平台」，讓企業客戶3分鐘即可取得精準報價，建立嶄新高效率的數位投保體驗。
國壽資深副總經理吳俊宏進一步說明，國壽在2020年推出團險B2B系統，發現企業客戶對團險數位接受程度很高，B2B系統交易占率高達78%，且售後數位服務皆有正面回饋。而這次國壽推出團險數位平台，不僅將團險體驗數位化，更將企業客戶在投保團險時的各種服務需求與功能進行高度整合，著重平台介面操作的便利性，也講求服務快速和操作體驗，將自主權交還給用戶，建立如同電商般「自己挑、自己選、自己組」的購物模式，提供自行選擇商品、場景分類套餐與互動填答3種方式，協助企業人資輕鬆完成團險方案規劃作業。
此外，企業人資也可以透過平台的12種多元主題式場景，輕鬆選擇商品套餐，並依照實際需求增減與調整保障內容。同時，平台也為新手人資設計「互動填答」機制，只需1分鐘分析保障需求，即可獲取最佳推薦方案。若在平台操作過程中遇到任何問題，還可直接線上預約團險顧問進行諮詢，同時團險顧問亦可協助線下送件要保書並完成投保，讓客戶享有簡單、快速、便利高自主性的數位服務。