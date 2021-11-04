《逆局》幕後首腦現身　「他」代周渝民領便當藏洋蔥

《逆局》第二章「微光將近」上周劇情出現重大轉折，劇中梁炎東（周渝民 飾）因掌握關鍵證據而引來殺機，譚隊（李銘順 飾）捨身為其擋槍犧牲，目睹一切的周渝民與朱軒洋崩潰隱忍的演技讓觀眾瞬間淚崩，直呼「超級催淚，直接爆哭」、「周渝民跟朱軒洋那場哭戲太精彩」、「領完便當後超多回憶殺，根本哭慘」。《逆局》劇情進入最後階段，但所有案件的幕後首腦仍是未解之謎，引起觀眾熱烈討論及猜測，第二章空降副分局長的張榕容及分局長劉亮佐都被網友列入候選名單，更多關於幕後操盤手的線索也即將在本周五一一揭露。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-11-04 13:21:41
劇中李銘順與朱軒洋分別飾演警隊長譚隊及菜鳥警員任非，兩人猶如父子的互動讓觀眾直呼超有愛，然而兩人在劇中卻因季思琪（紀培慧 飾）綁架案產生誤會，還來不及解開誤會，譚隊就遭人開槍擊中身亡，及時趕到目睹一切的任非只能心碎崩潰哭喊。談及拍攝過程，朱軒洋透露李銘順在拍攝前頻頻主動關心他的狀態，但也開玩笑說：「我待會是屍體哦，只能旁觀，沒辦法幫你對戲。」一番話頓時讓朱軒洋感到壓力巨大，但也笑說：「被銘順哥逼一逼，我抗壓性又變更強了。」
最終朱軒洋完美展現出爆發性的演技，讓現場工作人員都為之動容。莊絢維導演也表示：「拍攝當下軒洋真的覺得他要失去銘順哥，兩人累積的父子情被迫畫下句點，因此傳達出濃烈的感情，非常動容。」李銘順也對朱軒洋的演出給予高度肯定，表示自己即便是閉著眼睛演出死亡的狀態，但仍能感受到朱軒洋表演的張力，笑說：「真的滿感人的，死人都要流眼淚了。」