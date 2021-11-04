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地方選舉受挫　拜登籲民主黨通過基建與社會法案

▲美國總統拜登從歐洲返國便向黨內同僚示警，疾呼國會議員通過他的全面改革法案。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登從歐洲返國便向黨內同僚示警，疾呼國會議員通過他的全面改革法案。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-04 14:25:59

（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國民主黨在地方選舉遭遇羞辱性挫敗，許多人把矛頭指向黨內怠惰和內鬨。總統拜登今天一從歐洲返國便向黨內同僚示警，疾呼國會議員通過他的全面改革法案。

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維吉尼亞州昨天選出新州長，外界長期看好的民主黨籍候選人麥考里夫（Terry McAuliffe）慘遭滑鐵盧，敗給共和黨籍政治新人楊金（Glenn Youngkin）。

法新社報導，拜登告訴記者：「我知道民眾希望我們把事情搞定。」

「這就是為什麼我持續大力推動民主黨展開行動，通過我的基礎建設法案和『重建美好未來』（Build Back Better）法案。」

民主黨輸掉維州州長選舉，在新澤西州州長之戰也只是險勝；民主黨雖守住傳統票倉紐約市，但共和黨也大有斬獲。

民主黨在地方選舉受挫，拜登並未直接回答有關他是否要扛責的問題，但他在白宮告訴記者：「民眾對於很多事情既惱怒又不確定，從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）到學校、就業機會及各層面的問題都是，包括每加侖汽油的價格。」

「如果我能將『重建美好未來』倡議簽署成法，很多事情都能迎刃而解。因此，讓我們（把法案）搞定吧。」

美聯社報導，聯邦眾議院的民主黨籍議員今天將帶薪家庭假（paid family leave）、移民工作許可、州及地方減稅計畫納入拜登1.75兆美元的社會與環境支出法案，欲在地方選舉慘敗後重整優先要務，以加快腳步完成法案討論並展開表決。

眾議院程序委員會今天傍晚開會研議這項更新後長達2135頁的法案，這是眾院最快明天初步表決之前的關鍵步驟。

這項包含調降聯邦醫療保險（Medicare）處方箋藥價的法案，如今在最後一刻加碼。民主黨籍議員亟欲藉由通過拜登這項招牌法案，爭取在明年國會期中選舉後繼續掌權的機會。（譯者：蔡佳敏/核稿：曾依璇）1101104

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