地方選舉受挫　拜登籲民主黨通過基建與社會法案

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法新社報導，拜登告訴記者：「我知道民眾希望我們把事情搞定。」
「這就是為什麼我持續大力推動民主黨展開行動，通過我的基礎建設法案和『重建美好未來』（Build Back Better）法案。」
民主黨輸掉維州州長選舉，在新澤西州州長之戰也只是險勝；民主黨雖守住傳統票倉紐約市，但共和黨也大有斬獲。
民主黨在地方選舉受挫，拜登並未直接回答有關他是否要扛責的問題，但他在白宮告訴記者：「民眾對於很多事情既惱怒又不確定，從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）到學校、就業機會及各層面的問題都是，包括每加侖汽油的價格。」
「如果我能將『重建美好未來』倡議簽署成法，很多事情都能迎刃而解。因此，讓我們（把法案）搞定吧。」
美聯社報導，聯邦眾議院的民主黨籍議員今天將帶薪家庭假（paid family leave）、移民工作許可、州及地方減稅計畫納入拜登1.75兆美元的社會與環境支出法案，欲在地方選舉慘敗後重整優先要務，以加快腳步完成法案討論並展開表決。
眾議院程序委員會今天傍晚開會研議這項更新後長達2135頁的法案，這是眾院最快明天初步表決之前的關鍵步驟。
這項包含調降聯邦醫療保險（Medicare）處方箋藥價的法案，如今在最後一刻加碼。民主黨籍議員亟欲藉由通過拜登這項招牌法案，爭取在明年國會期中選舉後繼續掌權的機會。（譯者：蔡佳敏/核稿：曾依璇）1101104