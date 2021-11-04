已婚女星遇《御史》玉澤演　要求婆家「我要離婚」！

由2PM玉澤演、金惠奫主演的古裝喜劇《御史與祚怡》即將開播，故事描述朝鮮時代一名偷懶美食家公子，遇見為了尋找幸福而主動要求「離婚」的前衛奇女子，進而展開一場爆笑搜查的故事。玉澤演今年在《黑道律師文森佐》中飾演反派「張漢碩」，讓人留下印象深刻，他透露在拍《文森佐》時，接到該劇劇本，覺得內容歡樂療癒，於是決定接拍。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-11-04 13:56:27
玉澤演這是首次主演喜劇與古裝劇，飾演的「羅二言」非常少根筋，卻意外受到觀眾好評，玉澤演表示：「根本是朝鮮時代的自己！」該角有望繼張漢碩後，再成為他的代表作。
金惠奫為該劇女主角，她曾在《偶然發現的一天》中短暫為戲穿過韓服，她表示在那之後，心裡就有想要認真嘗試古裝劇的想法，沒想到這麼快就接到本劇邀約圓夢，覺得很開心。被問到和玉澤演合作的感想，她笑稱見到本人後「覺得真的很帥」，相處後發現對方就像在出演綜藝節目《一日三餐》時的「玉傻子」模樣。
金惠奫也稱讚玉澤演從第一次碰面開始就很幽默、搞笑、愛胡鬧，認為他是劇組的「氣氛製造者」，玉澤演聽到後立即反駁說：「我覺得金惠奫才是現場的氣氛製造者！」沒想到卻被主持人吐槽：「來不及了，她已經先說了。」互動笑翻眾人。《御史與祚怡》11月9日起每週二、三在friDay影音播出。