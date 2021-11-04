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《青春弒戀》和李沐女女戀　陳庭妮羞喊：香香的

▲李沐（右）和陳庭妮上演女女戀，床戲讓熱血沸騰。（圖／《青春弒戀》提供）
▲李沐（右）和陳庭妮上演女女戀，床戲讓熱血沸騰。（圖／《青春弒戀》提供）

記者臺孝婷/綜合報導

2021-11-04 13:50:05

導演何蔚庭執導的《青春弒戀》，由林柏宏、李沐、陳庭妮、林哲熹、丁寧、姚愛寗主演，入圍今年金馬獎5項大獎，獲選為金馬影展開幕片，未上映先引起關注。昨（3）日首度舉辦媒體試片，何蔚庭此次在《青春弒戀》中大「玩時間」，運用每個角色不同的時間軸與觀點敘事，交織成6角戀情的多線發展，其中李沐和陳庭妮上演女女戀，更成為一大吸睛重點。

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▲《青春弒戀》劇組一起出席媒體試映會。（圖／《青春弒戀》提供）
▲《青春弒戀》劇組一起出席媒體試映會。（圖／《青春弒戀》提供）
此次入圍金馬獎最佳女配角的陳庭妮戀上李沐，初體驗女女床戲表示拍攝現場是在一個極度荒唐的情況完成的，她笑說：「大家絕對想像不到鏡頭後面的畫面有多混亂，女性工作人員與副導隔著好幾個枕頭在後面推波助瀾，結束後大家都精神恍惚地說『我從沒有過這種經驗』，拍成幕後花絮一定會打破大家的想像。」更透露初體驗感想：「李沐香香的。」

▲陳庭妮在電影《青春弒戀》挑戰大尺度演出。（圖／《青春弒戀》提供）
▲陳庭妮在電影《青春弒戀》挑戰大尺度演出。（圖／《青春弒戀》提供）
李沐一旁補充道：「其實這齣戲不是一個快樂的戲，反而有些悲傷，比較沒有太多愛情的成分，比起情慾反而是在關係裡對彼此的依賴，依賴到會想用身體去控制別人，這場戲對我而言比較難，沒有過女生跟女生的床戲，比起男生和女生的床戲，我覺得跟女生反而會有更多的肢體接觸、手的碰觸，會很多撫摸，這些對我來說很私密，你摸他的時候可以直接感覺到對方身體的狀態這件事讓我蠻緊張的。」被問及2人吻戲是否會因身高差有些困難？李沐笑說：「跟庭妮的吻戲大家原本認為不用站木箱，但最後真的沒辦法，就是拍近景的時候有站在木箱上。」

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