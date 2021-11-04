日本物產展人氣伴手禮、職人工藝品　偽出國好逛好買

深受國人青睞的日本物產助攻百貨週年慶，業者融合傳統與創意，打造偽出國體驗。漢神巨蛋今年以「甘味X激辛」為主題，集結大家最愛的日本蘋果相關甜點及日式辛辣料理，滿足饕客們的味蕾。大立百貨推出「日本全國優質商品市集與職人工藝 EXP展」，有職人工藝品及北海道美味特產夕張哈蜜瓜所製作的一系列伴手好禮等。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-11-04 14:00:42
漢神巨蛋即日起至11月15日推出日本物產展，精選五大人氣伴手禮必買限定商品，包括九州百年伴手禮「福砂屋」長崎蛋糕0.6號、抹茶控必買的「辻利茶舖」、首次獨家登場的日本機場必買巧克力「ROYCE’」 、以及「Press Butter Sand」夾心餅及「摩洛索夫」鮮乳卷蛋糕等。還將於11月13日舉辦「日本酒金賞世界」活動，將帶領顧客認識日本酒的奧秘；11月14日則推出傳統祭典必備甜品「蘋果飴DIY活動」，民眾可手作體驗日本道地風味的甜品，感受偽出國的樂趣。
另外，漢神巨蛋今年也以「甘味X激辛」為主題，集結各種好滋味。甘味的部分，包含有日本世界盃烘焙冠軍「DONQ」來台30周年特別推出的青森蘋果系列麵包，以及「JASONS超市」產地直送的日本青森土歧大蘋果，還有會場限定蘋果七福神口味鯛魚燒和妹妹今川燒。激辛部分，像是「鳴神本舖」的四川麻婆豆腐章魚燒、「雞先生」的激辛手羽先、「日本食遊」引進辛辣10度的地獄級担担麵、正統廣島燒「萬福堂」更推出三種辣度供饕客們來挑戰。
大立百貨即日起至11月9日推出「日本全國優質商品市集與職人工藝 EXP展」精選日本職人工藝商品，其中出身自擁有200年歷史日本美術世家的安井顯太老師的玻璃作品，於2010年開始便陸續在臺灣各縣市的文化中心進行藝術玻璃交流展，受到各界人士廣大迴響。另外也有來自北海道美味特產夕張哈蜜瓜所製作的一系列伴手好禮，像是夾心餅乾、蜂蜜蛋糕等；以及北海道、青森、德島等地最優質蔬果農產品、最受消費者喜愛的日本米等，活動期間也推出限定滿額贈活動。