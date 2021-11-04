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防疫有成　高捷5日起加密假日列車班距　恢復深夜列車

▲隨著政府與全民防疫COVID-19有成，高捷公司宣布自11月5日起加密假日營運班距，並恢復24:00末班車深夜列車載客服務。（圖／高捷公司提供）
▲隨著政府與全民防疫COVID-19有成，高捷公司宣布自11月5日起加密假日營運班距，並恢復24:00末班車深夜列車載客服務。（圖／高捷公司提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-11-04 14:10:05

高雄捷運公司今天表示，隨著政府與全民防疫COVID-19有成，民眾搭乘大眾運具信心回流，也讓高捷運量逐漸攀升，從九月份的日運量8.4萬人次，到十月份日運量攀升至11.3萬人，為服務假日出遊及通勤旅客，高捷公司自11月5日起加密假日營運班距，並恢復24:00末班車深夜列車載客服務。

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高捷公司指出，自11月5日起加密列車班距時段為「假日前一日（即週五）」及「假日（週六、週日）」時段。營運班距加密後，「假日前一日」紅線離峰班距由原10分鐘調至8分鐘內；「假日」時段原紅線尖峰班距由8分鐘調整為4~6分鐘，其餘時段調整為6到8分鐘班距，橘線原10分鐘調整為5到8分鐘班距；平日尖峰時段則仍維持4到6分鐘，離峰不超過10分鐘班距。

高捷公司指出，為提升運量，高捷公司另與JCB國際組織攜手推出限時乘車優惠行銷活動，即日起至2022年1月31日止，每週五、六、日期間，持台灣地區發行之JCB感應式信用卡／簽帳金融卡（含綁定Apple Pay等數位支付）刷乘高捷，可享當趟六折計費，每人每月最高可享新台幣250元優惠。

高捷公司說，未來將視疫情等級、旅運需求、調度量能等因素，進行深夜列車行駛及營運班距滾動式調整，並提醒搭乘深夜列車之乘客，因該車各從四個端點站發出，抵達各站時間不同，建議搭乘前可先向車站服務人員洽詢或上高捷公司官網查詢，以掌握完整搭車時間與資訊。

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