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疫苗好消息！14.2萬劑AZ將抵台　自購AZ共到貨653萬劑

▲中央流行疫情指揮中心表示，今（4）日下午有14.2萬劑AZ疫苗抵達桃園機場，預計效期到2022年2月28日。（圖／shutterstock）
▲中央流行疫情指揮中心表示，今（4）日下午有14.2萬劑AZ疫苗抵達桃園機場，預計效期到2022年2月28日。（圖／shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2021-11-04 14:37:41

再度傳來疫苗好消息，中央流行疫情指揮中心表示，今（4）日下午有14.2萬劑AZ疫苗抵達桃園機場，預計效期到2022年2月28日。

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指揮中心表示，我國自購AstraZeneca疫苗約14.2萬劑預定於今日下午抵達桃園國際機場，待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。

指揮中心指出，該中心係於去(2020)年10月30日與臺灣阿斯特捷利康公司簽署1,000萬劑COVID-19疫苗供應合約，截至目前總計已有約653萬劑到貨，分別為3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日56萬劑、7月27日58.2萬劑、8月12日52.4萬劑、8月27日26.5萬劑、8月31日59.5萬劑、9月10日45.8萬劑、9月17日64萬劑、9月30日65.6萬劑、10月13日136萬劑，及本次提供第十二批14.2萬疫苗。本次提供的疫苗係為多劑型包裝(每瓶10人份)，需存放於2-8℃的環境，依臨床試驗每人需施打2劑，本批效期至2022年2月28日。（編輯：孫唯容）

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