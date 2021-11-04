全球供應鏈大亂！IKEA撐不住喊漲 缺貨現象恐持續到明年
由於供應鏈瓶頸持續惡化，擁有全球最大家具品牌宜家家居（IKEA）的Inter Ikea集團表示，各地分店出現嚴重缺貨情況，加上運輸和原物料成本上漲，獲利可能連年下降，預計全球供應鏈的短缺將持續到明年，Ikea集將會被迫調漲產品價格，將部份原物料成本、運輸成本轉嫁給加盟業者。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-11-04 14:50:26
新冠疫情在全球影響甚鉅，儘管疫情期間民眾普遍待在家中，對於Ikea集的產品、家具需求有著大大的提升，包含加盟體系的線上商店與實體商店銷售額成長了6％，然而稅前淨利卻大幅減少16%到17.1億歐元（約19.8億美元），比起2019年疫情爆發之前，淨利下滑了4％。
Inter Ikea集團財務長Martin Van Dam表示，本年度（截至2022年8月）還會看到供應鏈受阻、原物料與能源漲價的情況，此外他還預測原物料供應相關的成本在本年度只會更高，「2022年度不會比2021年度輕鬆，反而會更艱困。這將嚴重影響我們的利潤率」。
報導中提到，漲價對Ikea集來說無可避免，雖然漲幅金額尚未確定，但由於公司內部營利最多的部門連續虧損，上年度的毛利率跌至13%，低於前一年的15.8%，加上供應鏈緊張現象將持續至明年，Ikea被迫增購自己的貨櫃、船隻，今年度將會轉嫁部份原物料和運輸成本給加盟業者，但加盟業者可以再自行決定，要轉嫁多少漲價幅度給消費者。