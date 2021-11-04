啦啦隊女神錄節目「嚇到喘不過氣」 被浩子、阿翔狂吐槽
節目《綜藝新時代》這集由浩角翔起、「Rakuten Girls」隊長籃籃、李又汝、邱紫庭，帶大家到屏東內埔體驗金牌巧克力製作過程，怎料在體驗採收過程中，可可果上爬滿螞蟻，讓籃籃、李又汝與邱紫庭邊採收邊驚聲尖叫，嚇得花容失色還喘不過氣，而一旁的浩子、阿翔哭笑不得地說：「不知道的人還以為我們是錄『鬼影追追追』。」並要他們3人冷靜一點。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-11-04 15:02:17
節目邀請世界級巧克力達人曾志元，他帶大家到可可園找園長朱宏斌，請他為大家介紹可可園，朱大哥表示屏東雖然不像原生地都有經過赤道，但同樣保有高溫、高濕度的特性，所以適合種植可可，比較特別的是可可的授粉，不像其他農作物都是以蜜蜂為主，因為可可的樹幹上的花非常小，蜜蜂沒辦法很有效的為可可授粉，所以主要是以螞蟻當作媒介，甚至也有聽說用小黑蚊來授粉的。
而在體驗採收過程中，可可果上爬滿螞蟻，讓籃籃、李又汝與邱紫庭嚇得驚慌失措，甚至喘不過氣，一旁的浩子、阿翔忍不住吐槽：「不知道的人還以為我們是錄『鬼影追追追』」，希望他們3人冷靜下來。
另外，曾志元也提到以前瓜地馬拉會用可可當作貨幣使用，並拿出當地目前使用的紙鈔給浩翔看紙鈔上的可可圖案，沒想到曾志元邊介紹邊拿出來，浩子就順手放進自己的口袋，他原本以為天衣無縫時，曾志元就逗趣的說：「瓜地馬拉的幣值，以你剛剛放進口袋的那張100元來說，就相當於台幣500元。」被抓包的浩子，就大讚曾志元是很有節奏感，又綜藝感的職人。