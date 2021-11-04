暗批祖克柏？微軟總裁：避免過度炒作元宇宙、阻長期發展
元宇宙(Metaverse)的話題近日在國際社會蔚為盛行，特別是臉書創辦人祖克柏(Mark Zuckerberg)宣布將進行公司更名，積極進攻元宇宙的企圖心一覽無遺。不過在這樣一股科技熱潮中，仍有科技巨擘提醒，科技行業仍需配合監管機構，並避免元宇宙的概念被過度炒作。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-11-04 15:08:30
綜合《路透社》等外媒報導，微軟(Microsoft)總裁布拉德・史密斯(Brad Smith)本月3日受訪時表示，對於監管機構的措施，科技公司不能僅僅是口頭上支持，實際上卻採取抗拒的態度，而是應適時做出妥協，建設通用的平台，讓用戶安全、隱私都更受到保護。
對於元宇宙的發展，史密斯也提到，元宇宙是個非常龐大的概念，必須確保元宇宙的隱私保護和數位安全能力，並防止假訊息和輿論操縱，現階段還有很多事情必須釐清和處理。
此外，元宇宙的想法其實行之有年，只是近期搭上臉書改名等議題，導致大眾的關注明顯激增，如果真的想致力於研發新科技，則應避免讓過度炒作蓋過技術的長期發展趨勢。
儘管反對者抨擊，祖克柏是想利用元宇宙以及改名等動作，進行品牌重塑，並迴避近日的諸多爭議，但史密斯也預估，未來不只臉書、微軟，包括谷歌(Google)和蘋果(Apple)等大型科技公司，都可能會開發各自版本的元宇宙。以微軟本身為例，也已投入元宇宙的研發，如預定明年上半年推出會議程式Teams，主打能提供數位化身功能，客戶將能在虛擬世界中分享簡報和檔案。