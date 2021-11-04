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動保處包庇無照寵物業者？侯友宜：視同重大刑案偵辦

▲新北市議員江怡臻認為，若非事實，必須捍衛稽查人員的清白，市府執法可受公評，但不容許被抹黑。（圖／記者陳志仁攝，2021.11.04）
▲新北市議員江怡臻認為，若非事實，必須捍衛稽查人員的清白，市府執法可受公評，但不容許被抹黑。（圖／記者陳志仁攝，2021.11.04）

記者陳志仁／新北報導

2021-11-04 15:14:22

民進黨新北市議員戴瑋姍日前在議會質詢時，秀出影片質疑農業局包庇無照的寵物業者，稽查員到場不僅沒稽查，還向業者通風報信；針對戴瑋姍指控動保處未落實稽查不法寵物店，國民黨新北市議會黨團今（4）日在市政總質詢時，要求市府說清楚、捍衛執法清白。

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新北市長侯友宜則要求政風處視同重大的刑案偵辦，移請司法單位釐清真相，該處置就處置，以保護執法同仁生命安全；農業局長李玟補充，10月5日南雅寵物坊稽查行動符合程序，接獲通報30分鐘內就抵達現場，儘管現場並未稽查到不法的證據，但動保處一直持續稽查，絕不會讓非法業者死灰復燃。

戴瑋姍強調，南雅寵物店於9月17日撤照後，持續於原址販賣，10月5日亦交易成功，無照販賣屬實，動保處接獲通報後卻未入內稽查，更謊稱業者沒有開門，放水包庇事實明確，執法不力；當日前往稽查的為動保處周姓秘書，為主管人員，應該送廉政署及檢調調查，動保處長也應該負起政治的責任。

新北市議員周勝考、蔡淑君、陳明義、楊春妹、江怡臻今日在黨團質詢時間，針對近日民進黨議員指控動保處未落實稽查不法寵物店一案，要求市府說清楚；江怡臻認為，若非事實，必須捍衛稽查人員的清白，市府執法可受公評，但不容許被抹黑，市府一定要針對事實回應，也要展現出保護毛小孩的決心。

蔡淑君、江怡臻指出，事件可以分為兩大疑點，市府只要釐清就能還原真相，第一、釐清是否幫業者通風報信，除市府公布到通聯紀錄，事實上稽查人員也不可能打給業者，原因是他們在今年3月被業者恐嚇，已向警察局報案並由地檢署偵辦中；第二、流出的影片並不完整，有投書質疑自導自演，政治操作。

侯友宜回應，市府的調查重點會放在兩個部分，先是釐清業者到底有沒有販賣，再來是究竟同仁有沒有按照標準程序進行稽查，如果業者有違法，絕對不輕言放過；另動保處雖不是偵查單位，卻是取締單位，贊成執行取締工作時應配戴密錄器，盼真正取締非法情事，維護社會公正，也保障執勤同仁安全。

李玟表示，動保處在現場稽查時撥打的電話都有通聯記錄，報案人的聲音也被錄進去，證明稽查人員是打到議員服務處、議員助理，而不是打給業者；至於在議會流出的影片，從拍攝的方式來看，明顯是事先安排設計錄製，這並不是事情的全貌，呼籲影片製造人全程公開，並請將舉發的事證提供出來。
 

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