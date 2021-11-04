COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

邁向能源轉型　蔡英文：興建三接很重要、重啟核四非選項

▲總統蔡英文表示，政府正在有計畫、有步驟地發展再生能源，進一步落實能源轉型。（圖／總統府提供）
▲總統蔡英文表示，政府正在有計畫、有步驟地發展再生能源，進一步落實能源轉型。（圖／總統府提供）

記者黃宣尹／台北報導

2021-11-04 15:16:04

總統蔡英文今（4）日上午接見「第3屆國家企業環保獎獲獎企業暨110年度模範環境保護專責及技術人員」時指出，要落實非核家園，重啟核四就不會是政策的選項。此外，興建三接能讓供電穩定，並解決南電北送及長期中南部空污問題。而開放美豬是拓展台灣國際經貿的重要布局，向世界展現台灣解決困難貿易問題的決心，政府會為食安健康做把關。

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡英文致詞時，首先恭喜所有得獎者，也感謝他們對環保工作的用心付出。今天現場，除了有很多環保工作第一線的同仁，得獎企業也包括科技業、傳統製造產業、零售業、金融業，以及電子商務等不同領域。

蔡英文說，這顯示出不同產業都開始關注節能永續的議題，也設計出很多實際的策略方案，她要肯定大家的投入和努力。透過這些方案，不但達到環保的目的，同時也是善盡企業社會責任的重要典範。

蔡英文認為，在企業運作過程當中，同時重視環境保護和經濟成長的平衡發展，就能夠和環境共生共榮，留給下一代一個更好的台灣。

蔡英文提到，目前氣候變遷是全球共同的挑戰，台灣也和國際主流同步，宣示了2050淨零排放目標。接下來，必須和各界共同規劃能源轉型的路徑，建構更具彈性、更有應變能力的供電體系，這不僅攸關競爭力，也關係到環境永續。

蔡英文接著說，今年12月的公投題目當中，也有攸關永續發展的議題。要落實「非核家園」，重啟核四就不會是政策的選項。核四位於危險的地震帶，並且有設計過時、設備停產等問題，再加上核廢料難以處理，會為全民帶來安全和健康上的風險。除此之外，建立永續安全的供電體系，可以有別的選擇，政府正在有計畫、有步驟地發展再生能源，進一步落實能源轉型。

蔡英文進一步說明，我國的再生能源這幾年來已經有大幅進展，例如太陽光電的裝置容量和2016年相比，已經成長了4.5倍；以現在太陽光電的能量來看，在夏日中午尖峰時間已經可以發4GW的電，大概是一個核四機組的3倍。現在很多國際企業，都加入RE100，就是承諾未來要使用百分之百的再生能源。政府積極發展再生能源，就能夠符合國際標準，讓台灣成為國際綠色供應鏈當中不可或缺的一員。

蔡英文接著說，興建三接，也是能源轉型中的重要一環。三接能夠解決南電北送的問題，以及長期困擾中部、南部的空污問題；淨零排放的目標，也需要燃氣來過渡接軌。供電穩定，更是讓企業能夠成長發展的重要前提。當我們能夠使用綠電生產製造，符合國際趨勢，也就必須要考量到如何讓台灣產品出口的問題。

針對美豬議題，蔡英文表示，開放美豬就是向世界展現台灣解決困難貿易問題的決心，也是為了拓展台灣國際經貿的重要布局。政府會為大家的食安健康做把關，也必須要適度的開放市場，台灣未來的路才能走得更寬廣。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀