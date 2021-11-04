邁向能源轉型　蔡英文：興建三接很重要、重啟核四非選項

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蔡英文說，這顯示出不同產業都開始關注節能永續的議題，也設計出很多實際的策略方案，她要肯定大家的投入和努力。透過這些方案，不但達到環保的目的，同時也是善盡企業社會責任的重要典範。
蔡英文認為，在企業運作過程當中，同時重視環境保護和經濟成長的平衡發展，就能夠和環境共生共榮，留給下一代一個更好的台灣。
蔡英文提到，目前氣候變遷是全球共同的挑戰，台灣也和國際主流同步，宣示了2050淨零排放目標。接下來，必須和各界共同規劃能源轉型的路徑，建構更具彈性、更有應變能力的供電體系，這不僅攸關競爭力，也關係到環境永續。
蔡英文接著說，今年12月的公投題目當中，也有攸關永續發展的議題。要落實「非核家園」，重啟核四就不會是政策的選項。核四位於危險的地震帶，並且有設計過時、設備停產等問題，再加上核廢料難以處理，會為全民帶來安全和健康上的風險。除此之外，建立永續安全的供電體系，可以有別的選擇，政府正在有計畫、有步驟地發展再生能源，進一步落實能源轉型。
蔡英文進一步說明，我國的再生能源這幾年來已經有大幅進展，例如太陽光電的裝置容量和2016年相比，已經成長了4.5倍；以現在太陽光電的能量來看，在夏日中午尖峰時間已經可以發4GW的電，大概是一個核四機組的3倍。現在很多國際企業，都加入RE100，就是承諾未來要使用百分之百的再生能源。政府積極發展再生能源，就能夠符合國際標準，讓台灣成為國際綠色供應鏈當中不可或缺的一員。
蔡英文接著說，興建三接，也是能源轉型中的重要一環。三接能夠解決南電北送的問題，以及長期困擾中部、南部的空污問題；淨零排放的目標，也需要燃氣來過渡接軌。供電穩定，更是讓企業能夠成長發展的重要前提。當我們能夠使用綠電生產製造，符合國際趨勢，也就必須要考量到如何讓台灣產品出口的問題。
針對美豬議題，蔡英文表示，開放美豬就是向世界展現台灣解決困難貿易問題的決心，也是為了拓展台灣國際經貿的重要布局。政府會為大家的食安健康做把關，也必須要適度的開放市場，台灣未來的路才能走得更寬廣。