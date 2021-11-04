樹德科大「布農囍事」多元主題體驗原民文化

為了讓學子體驗多元族群文化，樹德科大原資中心與原勢力青年會合作舉辦「布農囍事Mapasiza」系列活動，即日起至11月26日登場。今（4）日由副校長王昭雄與學務長顏世慧主持開幕儀式，開幕日以好事成雙、無三不成禮，帶來三囍與民眾分享。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-11-04 15:30:59
第一囍《祈福儀式》與第二囍《布農小米進倉祭》，邀請布農族巫師胡金娘女士與胡克緯先生蒞校主持，小米進倉祭係將小米綑紮傳遞至穀倉架，依序祭豬就位、進行進倉儀式、豬血封印小米等。第三囍《原住民族青年論壇-找回家的路》，另有樂舞展演之《布農致青春》，以及分食文化漫談及搗米、篩米技術實作等。特別的是，小米進倉祭使用的小米是由原資中心團隊在校內文化場域親自栽種採收，意義重大。
第四囍預計在11月18日晚間舉辦《布農愛情事務工作坊》，邀請胡克緯先生擔任主講人，內容包括《氏族認識與通婚禁忌》、布農族傳統換婚禮俗與形式》等。第五囍的壓軸囍事，代表著五福臨門，將於11月26日晚間舉行《布農樂舞聯名成果展—請問您家裡有小雞嗎？》。故事主軸圍繞在布農囍事，以布農族樂舞文化與當代元素，透過沈浸式劇場的手法，將文化融入生活之中。同時也邀請原住民表演團體與友校原民社團帶來樂舞展演或聯演。
副校長王昭雄說，對於原民文化有一種愈是親近，愈有崇敬之感。學務長顏世慧也告訴同學，本次原民月活動由去年的原民週延伸為原民月，並將持續至月底，主題定調為「布農族」，每年不同的主題，目的是希望師生在活動中認識多元族群文化，並親自體驗原民生活演譯而來的民情風俗。