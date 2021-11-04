澄清切割陳修將！76行者：他做壞事會告知我們嗎?

昨（3）日76行者美容修復團隊發言人王薇君在臉書宣布，請辭中華民國葬儀商業同業公會全國聯合會發言人，並感嘆自己與76行者團隊不停被抹黑，「再不辭職，只後就要穿防彈衣」，今（4）日「76行者」也在粉專中寫下澄清文指出，團隊並非要與陳修將切割關係，但是希望民眾可以明白他個人行為與團隊無關。
編輯中心/綜合報導
2021-11-04 15:27:50
76行者表示，本團隊陳修將先生在自身生活中犯了嚴重錯誤，雖然目前仍在偵查中，但必定是要接受司法審判接受再教育，並非本團要切割關係，而是希望民眾可以理智分析他個人行為與團隊無關。
「有人說：他在做什麼團隊的人怎麽會不知道？」，對此，76行者直言，「反問你，你做壞事，你會去公告嗎？」、「男人們，你們會跟你老婆說：嘿！老婆，我要帶女人同居喔！？」
對於陳修將涉嫌殺害女友，76行者表示，如果團隊人員知道陳修將做壞事，會不阻止他嗎？會支持他去做不好的事情嗎？難道團隊幹部沒人會知道事情嚴重性嗎？
針對翻出陳修將過往的舊事，76行者說，關於這點大家是否可以一起向政府反應呢？同時質疑，是否「只要有犯錯坐過牢的人，都不該給他們機會，就不該讓他們回到社會？因為社會不容許坐牢過的人再次犯錯，只要犯錯不管做過多少努力都是廢物一個？」
76行者認為，陳修將做錯事情，不可否認，不過，死者為大，也不願去討論這位小姐的對與錯，「團隊」並非一個人可以成立起來的，必須由許多人同心協力一起支撐才能擁有的，謝謝許多支持團隊的民眾，也感謝部分民眾的批評，我們都虛心接受。
76行者也表示，團隊不會解散，但是未來會嚴格管控成員的部分，至於是否需要提交健康報告與良民證，內部會再做開會討論。（編輯：孫唯容）