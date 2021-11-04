「農業高雄隊」 高市農業局打造多元通路為農友找通路
高雄市政府農業局今（4）日於新興商業中心亞洲新灣區－高雄軟體園區舉辦「高雄安全農業城市農糧產品商機媒合會」，為高雄市農產品找通路，農業局副局長鄭清福表示，這次媒合會預估後續採購品項包含野蓮、番石榴、木瓜、鳳梨等20多種高雄在地具代表性的優質農產品，初估採購商機超過新台幣400萬元。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-11-04 23:59:00
「高雄安全農業城市農糧產品商機媒合會」特邀請到國內各大知名量販店、販運商、合作社、電商等多元化的廠商，現場與高雄市的農民互動，讓產銷雙方現場交流與串聯，將高雄在地豐饒的農糧產品推銷到全台灣。
鄭清福表示，今年台灣面臨嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19)3級警戒，加上極端氣候旱災、豪雨接踵而來，農業產銷的穩定不僅攸關農民生計，也扮演著安定民心的關鍵角色，同時，高雄市政府每年辦理農產品商機媒合會，積極拓展農民新商機穩定民生。
鄭清福指出，這次媒合會預估後續採購品項包含野蓮、番石榴、木瓜、鳳梨、蜜棗、香蕉等20多種高雄在地具代表性的優質農產品，初估採購商機超過新台幣400萬元。
農業局指出，高雄市早在101年即開始投入專案經費輔導農民導入產銷履歷農產品驗證，深化消費者對高雄農業品牌的信心。未來高雄市將持續地透過農糧產品商機媒合會讓農民們獲知通路商對農產品的要求，將高雄農產推廣到更多元的通路管道，讓更多的消費者可以接觸到高雄的農特產品。
農業局也表示，順應時代變遷、科技化的購物方式，民眾透過網路下單，不出門，就能享受無遠弗界送到家的便利性，講求便利，也要食的安心，讓大家看見高雄農業後疫情時代的願景，共同打造最強大的「農業高雄隊」。