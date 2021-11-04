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吳建豪轟網路暴力　霸氣譙「指責別人前先自省」

▲吳建豪新歌靈感來自於網路暴力。（圖／環球音樂提供）
▲吳建豪新歌靈感來自於網路暴力。（圖／環球音樂提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-11-04 18:30:00

吳建豪即將推出新單曲《罪人》，距離上一支作品已有3年，而此曲流感來自於網路匿名暴力，吳建豪直言：「在指責別人之前先自省。」更表示，「每個人都會犯錯，但每個人也都值得被寬恕。」

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吳建豪透露，2018年在倫敦拍攝電影《葉問4》時，結識了新銳音樂製作人David Lucius King，兩人對於音樂的喜好一拍即合，於是一起玩出不少歌曲，他表示：「我跟David非常聊得來，就像我弟弟一樣，我們邊聊邊創作，不知不覺五天內就飛速寫了五首demo。」他說，當時是疫情爆發前，一面工作、一面進行專輯錄音，籌備期間從美國加州馬里布、泰國、東京、京都、倫敦一路飛一路錄歌，是相當過癮的過程。

▲吳建豪推出新歌《罪人》。（圖／環球音樂提供）
▲吳建豪推出新歌《罪人》。（圖／環球音樂提供）
吳建豪分享《罪人》創作過程，靈感來自於網路世代的群眾驅力，「這首歌之所以被寫出來，其實也是因為我感覺到在網路世代，大家面臨資訊爆炸，很多時候你會被淹沒在洪流中、不由自主的發表一些其實連自己也並不瞭解的言論，或是很容易就因為片面的理解、網路的匿名性質而去攻擊別人，但我覺得這些舉動的影響比較負面。」而透過此曲，吳建豪想要傳達的其實是「在指責別人之前先自省」，他語重心長表示：「我覺得每個人都會犯錯，但每個人也都值得被寬恕。」

▲吳建豪推出新歌《罪人》。（圖／環球音樂提供）
▲吳建豪分享新歌《罪人》的創作靈感。（圖／環球音樂提供）

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