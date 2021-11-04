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貓狗發情不要慌！專業醫師揭「注意事項」：確保安全感

▲貓狗發情不要慌！專業醫師揭注意事項，要確保牠們的安全感。（圖／PetTalk提供）
▲貓狗發情不要慌！專業醫師揭注意事項，要確保牠們的安全感。（圖／PetTalk提供）

編輯中心/綜合報導

2021-11-04 17:00:11

毛孩對於飼主來說就像自己的孩子，不同生命階段會有不同的功課；當毛孩進入性成熟期，家長面臨「吾家有女初長成」總會有許多擔心及疑慮，若能事先做好功課，當毛孩進入發情期時就能好好陪伴牠們度過這段可能會有許多身心不適情況的階段。

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日前我們邀請到維康動物醫院宋子揚獸醫師在PetTalk Podcast中，與我們聊到母狗母貓在性成熟期間會出現的狀況，以及飼主需要注意的事項；在此特別整理幾個重點分享給大家。

※母狗發情會有什麼症狀呢？

狗狗大約在四至六個月時開始出現性成熟象徵，最晚會在一歲的時候出現第一次發情；當飼主發現以下症狀時，就表示狗狗已經進入發情期：
1.家中地板有紅紅血滴
2.狗狗頻繁的舔舐陰部
3.陰部及乳頭出現腫脹
除此之外，進入發情期的母狗與公狗所表現出的情緒截然不同，相較於公狗的躁動及情緒起伏波動明顯，母狗在這段期間會相對安靜、胃口也比較差，此時牠們的體內正在為受孕做準備，所以需要安靜穩定的環境。

※發情會持續多長的時間，這段時間內需要注意的事項？

狗狗經期維持的時間大約是二至三週左右，最長不會超過四週；而經血量通常在第一、二週最多，再來會逐步慢慢減少。經血的顏色則隨著時間從鮮紅色、粉紅色，到最後會是清澈透明的液體。每年發情的時間大約是在春秋兩季，依照台灣的時節來說大約是農曆年後到暑假前、以及中秋節後到年底前，飼主在這段時間帶狗狗外出散步需要特別注意周遭環境，因為此時母狗的荷爾蒙味道會特別強烈，容易吸引公狗靠近。

發情期間的母狗相較平時更沒有安全感，如果遇到情緒反應比較激動的公狗則容易受傷或是被嚇到！除了發情期間需要注意狗狗的狀況外，在發情結束後的一至三個月也需要特別注意是否有子宮感染的症狀，如果精神及胃口不好的時間超過三周以上，或是發現陰部有異味、不正常顏色的分泌物時，就需要立即與獸醫師討論。

▲邀請到維康動物醫院宋子揚獸醫師，在PetTalk Podcast中聊聊貓狗的性成熟照護。（圖／PetTalk提供）
▲邀請到維康動物醫院宋子揚獸醫師，在PetTalk Podcast中聊聊貓狗的性成熟照護。（圖／PetTalk提供）
※母狗是否需要絕育？

宋子揚醫師提醒，如果飼主沒有要讓狗狗生育，在獸醫師評估適合後盡早安排絕育手術對狗狗是最好的，因為未結紮的母狗容易有子宮方面的疾病，最常見的就是子宮蓄膿，以及未結紮的母狗會有潛在罹患乳癌的機率，現階段的研究報告中建議，如果能在母狗第一次發情前進行結紮，有助於罹患乳癌預防率高達９成以上！如果在第二次發情後才安排進行結紮，此時的乳癌預防會大幅降低，因此希望飼主的盡早為毛孩安排絕育手術。

※貓咪與狗狗是否一樣呢？

母貓結紮的時間與母狗相似，但是對於貓咪而言即時結紮更為重要，因為母貓如果未結紮，一旦罹患乳癌幾乎都是惡性腫瘤，而惡性腫瘤會轉移至身體其他部位，就算進行手術切除仍會再次復發，所以對於母貓來說一定要在第二次發情前進行絕育手術，避免老年罹患乳癌疾病。

而貓咪與狗狗發情表現不同的地方，在於貓咪如果在發情季節內沒有受孕成功，大約2、3個月的期間內會持續有發情反應，直到受孕成功或是發情季節結束；此時貓咪的荷爾蒙處於衝動狀態、情緒上極為不穩定，這對貓咪和飼主的生活都會帶來許多不便、甚至因情緒壓力而引發其他健康問題。因此宋子揚醫師提醒，如果沒有要讓貓咪進行生育，希望盡早安排絕育手術，因為反覆因荷爾蒙衝動造成情緒不穩定，對於貓咪來說是非常大的壓力。

※絕育真的會變胖嗎？

未絕育的毛孩在發情時，會因為荷爾蒙而消耗熱量，但絕育後荷爾蒙減少、熱量消耗也會減少，如果在絕育前毛孩攝取的熱量維持不變，手術後的一至三個月通常體重會增加5%-30%不等，但絕育後體重增加的狀況是可以預防的，如果飼主毛孩在絕育後讓牠們適度減少熱量攝取，並且增加平常的活動量，這些都可以幫助避免絕育後發胖。

很多人都希望能幫毛孩留下後代，但是從發情到懷孕直至最後的生產過程，除非是非常有經驗的飼主，否則許多地方都是飼主難以照顧到的，同時我們也無法預防孕育出的毛孩可能會產生的遺傳疾病，因此為了毛孩的健康著想，讓毛孩即時進行絕育手術還是最建議的做法。（編輯：李惠婷） 

★本文經「PetTalk 說寵物」愛寵團隊專業獸醫師認證授權提供
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