貓狗發情不要慌！專業醫師揭「注意事項」：確保安全感

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※母狗發情會有什麼症狀呢？
狗狗大約在四至六個月時開始出現性成熟象徵，最晚會在一歲的時候出現第一次發情；當飼主發現以下症狀時，就表示狗狗已經進入發情期：
1.家中地板有紅紅血滴
2.狗狗頻繁的舔舐陰部
3.陰部及乳頭出現腫脹
除此之外，進入發情期的母狗與公狗所表現出的情緒截然不同，相較於公狗的躁動及情緒起伏波動明顯，母狗在這段期間會相對安靜、胃口也比較差，此時牠們的體內正在為受孕做準備，所以需要安靜穩定的環境。
※發情會持續多長的時間，這段時間內需要注意的事項？
狗狗經期維持的時間大約是二至三週左右，最長不會超過四週；而經血量通常在第一、二週最多，再來會逐步慢慢減少。經血的顏色則隨著時間從鮮紅色、粉紅色，到最後會是清澈透明的液體。每年發情的時間大約是在春秋兩季，依照台灣的時節來說大約是農曆年後到暑假前、以及中秋節後到年底前，飼主在這段時間帶狗狗外出散步需要特別注意周遭環境，因為此時母狗的荷爾蒙味道會特別強烈，容易吸引公狗靠近。
發情期間的母狗相較平時更沒有安全感，如果遇到情緒反應比較激動的公狗則容易受傷或是被嚇到！除了發情期間需要注意狗狗的狀況外，在發情結束後的一至三個月也需要特別注意是否有子宮感染的症狀，如果精神及胃口不好的時間超過三周以上，或是發現陰部有異味、不正常顏色的分泌物時，就需要立即與獸醫師討論。
※母狗是否需要絕育？
宋子揚醫師提醒，如果飼主沒有要讓狗狗生育，在獸醫師評估適合後盡早安排絕育手術對狗狗是最好的，因為未結紮的母狗容易有子宮方面的疾病，最常見的就是子宮蓄膿，以及未結紮的母狗會有潛在罹患乳癌的機率，現階段的研究報告中建議，如果能在母狗第一次發情前進行結紮，有助於罹患乳癌預防率高達９成以上！如果在第二次發情後才安排進行結紮，此時的乳癌預防會大幅降低，因此希望飼主的盡早為毛孩安排絕育手術。
※貓咪與狗狗是否一樣呢？
母貓結紮的時間與母狗相似，但是對於貓咪而言即時結紮更為重要，因為母貓如果未結紮，一旦罹患乳癌幾乎都是惡性腫瘤，而惡性腫瘤會轉移至身體其他部位，就算進行手術切除仍會再次復發，所以對於母貓來說一定要在第二次發情前進行絕育手術，避免老年罹患乳癌疾病。
而貓咪與狗狗發情表現不同的地方，在於貓咪如果在發情季節內沒有受孕成功，大約2、3個月的期間內會持續有發情反應，直到受孕成功或是發情季節結束；此時貓咪的荷爾蒙處於衝動狀態、情緒上極為不穩定，這對貓咪和飼主的生活都會帶來許多不便、甚至因情緒壓力而引發其他健康問題。因此宋子揚醫師提醒，如果沒有要讓貓咪進行生育，希望盡早安排絕育手術，因為反覆因荷爾蒙衝動造成情緒不穩定，對於貓咪來說是非常大的壓力。
※絕育真的會變胖嗎？
未絕育的毛孩在發情時，會因為荷爾蒙而消耗熱量，但絕育後荷爾蒙減少、熱量消耗也會減少，如果在絕育前毛孩攝取的熱量維持不變，手術後的一至三個月通常體重會增加5%-30%不等，但絕育後體重增加的狀況是可以預防的，如果飼主毛孩在絕育後讓牠們適度減少熱量攝取，並且增加平常的活動量，這些都可以幫助避免絕育後發胖。
很多人都希望能幫毛孩留下後代，但是從發情到懷孕直至最後的生產過程，除非是非常有經驗的飼主，否則許多地方都是飼主難以照顧到的，同時我們也無法預防孕育出的毛孩可能會產生的遺傳疾病，因此為了毛孩的健康著想，讓毛孩即時進行絕育手術還是最建議的做法。（編輯：李惠婷）
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