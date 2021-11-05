「人形鶴」下凡幫助！她還是走不出陰霾

鶴 The Crane昨（4）日正式推出全新單曲《Unique Design》，他期許透過新歌鼓舞每個在日常感到沮喪的人，卻又表示：「這首歌如果放給真正難過的人聽，肯定一點幫助也沒有。」展現自帶諷刺的幽默感。
我是廣告 請繼續往下閱讀
成為OZI的師弟，鶴 The Crane說：「覺得很幸福，重新找回被人催進度的快感，就連耍廢的時間變得刺激許多！」表示有人隨時提醒他上緊發條的感覺很美好。他透露新歌《Unique Design》是一首描述當意志消沉時，儘管再怎麼對自己精神喊話，又或是身邊的人想盡辦法激勵你時，那些看似充滿力量的話語就算在當下無法起太大的作用，但只要有意願說出口，且試著關心身邊的人，都是很好的正向循環。不過鶴 The Crane笑說：「但這首歌如果放給真正難過的人聽，肯定沒有幫助。」一席話展現了這首歌自帶諷刺的幽默感。
在MV，鶴 The Crane則化身為「人形鶴」下凡人間，遇到一位剛失戀的憂鬱女孩，MV中他試著想讓女孩開心起來，除了幫助她將前男友照片隱藏，更告訴女孩「You’re a unique design！」希望她能振作並看見自己的美好，可惜最終女孩還是走不出陰霾。