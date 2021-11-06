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實力派美顏越忙越發光！吳姍儒「補水保養」不怕超近拍

▲吳姍儒「補水保養」超認真！實力派美顏越忙越發光，超近拍也沒在怕。（圖／翻攝自吳姍儒Sandy Wu FB）
▲吳姍儒「補水保養」超認真！實力派美顏越忙越發光，超近拍也沒在怕。（圖／翻攝自吳姍儒Sandy Wu FB）

記者蕭涵云/綜合報導

2021-11-06 08:01:00

準新娘Sandy吳姍儒曝光量超高，忙碌之餘還要籌備婚事，堪稱超完美嬌妻。日前公開婚禮進度只有50%，忙到沒時間拍婚紗的她，皮膚竟然還是水嫩透亮自帶幸福光，到底怎麼做到的？連美顏都是實力派的程度，她傳授「補水保養」淡妝也不怕超近拍。

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▲吳姍儒Sandy的好膚質，近距離拍攝珠寶也不擔心。（圖／ANVI Studios提供）
▲吳姍儒Sandy的好膚質，讓她近距離拍攝珠寶也不擔心。（圖／ANVI Studios提供）
吳姍儒曾受訪分享自己的肌膚保養之道，認為保養「要由內而外」，只用擦的已經不夠。平常喜歡喝水的Sandy，在生活較忙的時候還會喝新鮮果汁補充維他命C，柳橙汁和葡萄汁都是愛喝的首選。

▲認真照顧肌膚的Sandy，傳授自己的保養之道。（圖／翻攝自吳姍儒Sandy Wu FB）
▲認真照顧肌膚的Sandy，傳授自己的保養之道。（圖／翻攝自吳姍儒Sandy Wu FB）
做好體內環保、適度搭配保健飲品，也能好好助攻日常流失的水份和營養，吳姍儒表示平常錄影幾乎一整天都在棚內，長時間吹冷氣和燈光曝曬，容易讓肌膚狀況不佳。

▲吳姍儒出席天地合補發表會，分享試飲EXX水亮膠原美顏飲的感受。（圖／天地合補提供）
▲吳姍儒出席天地合補發表會，分享試飲EXX水亮膠原美顏飲的感受。（圖／天地合補提供）
Sandy透露自己會選擇不加糖的膠原蛋白飲品，趕通告時直接喝，或加入氣泡水中，把自製酸甜好喝的氣泡水當飲料喝，補身體的水也補肌膚的水，還能降低常喝手搖飲的罪惡感。

甚至連歐美流行已久的養身康普茶，吳姍儒也早就在喝，她推薦「紅茶發酵飲就是康普茶」，清爽又可幫助新陳代謝，直說美國名媛們人手一杯。

相當注重肌膚養成的她，也認真教學化妝刷具一定要時不時全部拿出來清潔消毒，語重心長說：「不要在那邊想說很少用就沒事，刷具超爆髒用臉上會哭我跟你講。」真誠直白的口氣超圈粉。

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