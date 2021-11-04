美女醫生同居5男星！《夜晚》進行「私密治療」

韓劇《成為你的夜晚》講述頂級偶像因罹患夢遊症，找來醫生住進宿舍祕密治療，在這期間假扮醫生的鄭仁仙，與樂團成員們李濬榮、前Wanna One成員尹智聖、NU’EST金鍾炫（JR）與AB6IX金東賢與張東周等，發生一系列甜蜜又緊張的故事。鄭仁仙一次跟5位俊男合作直呼幸運：「因為跟李濬榮有最多對手戲，他應該是最有感情火花的一位。」
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-11-04 17:13:34
尹智聖、金鍾炫與金東賢都曾參加知名選秀節目《PRODUCE 101》第二季，這次「再續前緣」演出同一團成員。因劇中的偶像宿舍生活，讓尹智聖回想過去Wanna One的活動時期，「我已經很久沒有過宿舍生活了，拍攝這部戲可說是讓我回想起過去回憶的一段珍貴時光。」
金鍾炫出道9年，首次演出電視劇，他表示：「到現場真的是從頭開始適應。」但他也獲得成員的暖心應援，「因為NU’EST團員都在音樂劇、戲劇上各有經驗，獲得他們不少建議。我們只要彼此有個人活動，都會幫對方加油，比起說太多話，我們都會說『因為你很厲害』、『好好表現再回來』這樣鼓勵對方。」
至於在AB6IX本來是大哥，現在於劇中變成老么的金東賢則透露，一開始對老么愛撒嬌的設定有點不習慣，現在則越來越喜歡，甚至還獲得「可愛王」的暱稱。《成為你的夜晚》11月7日起，每週日晚上10點5分在愛奇藝國際站獨家播出。