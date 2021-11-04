莎朗史東34歲曾三點全露　一脫成名變「性感女神」

好萊塢經典懸疑驚悚電影《第六感追緝令》今年上映30周年，該片由最敢挑戰禁忌話題的名導保羅范赫文（Paul Verhoeven）執導，全球票房吸金98億台幣，女主角莎朗史東（Sharon Stone）當年34歲的外貌跟身材正值巔峰，她將劇中「蛇蠍美女」作家凱薩琳邪惡又性感誘人的致命吸引力表現得淋漓盡致，接受偵訊時在一票警察面前「交叉翹腳」更是電影史上最經典的場面之一，她也透過該片就此擺脫花瓶一躍為「性感女神」的代表。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-11-04 17:10:04｜2021-11-04 17:15:41
《第六感追緝令》忠於本能宣洩的性愛、全裸鏡頭、雙性戀、警察愛上女嫌疑犯等元素，當年未演先轟動甚至引起各團體抗議，電影開場更直接以火辣的床戲跟冰錐殺人的橋段引人入勝，女主角原本屬意黛咪摩爾（Demi Moore）跟蜜雪兒菲佛（Michelle Pfeiffer）等大咖，但因為裸露尺度太開等問題，各天后紛紛回絕，34歲的莎朗史東在此之前只是小演員，僅有在保羅范赫文執導的《魔鬼總動員》裡飾演阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）的太太一角較為人知，為了闖出名堂，莎朗史東足足花了八個月才爭取到試鏡機會，在片中三點全露親自上陣跟麥克道格拉斯上演激情床戲，短短幾分鐘的火辣戲份花了將近一週才拍攝完畢。
導演保羅范赫文跟第二女主角珍妮翠柏紅1992年為了宣傳電影時，還特別來到台灣一遊，並表示自己最愛拍有爭議的作品，關於跟莎朗史東爭吵的「交叉翹腳」露下體橋段，該靈感來自導演學生時期遇到的一個女同學經常在聚會不穿內褲交叉雙腿的故事，這個經典的場面隔年也在「星爺」周星馳電影《逃學威龍3》出現，由梅艷芳擔綱演出，整部片的劇情涵蓋冰錐殺人、雙性戀等皆參考《第六感追緝令》，可見當年的火紅程度，並且至今仍為《辛普森家庭》、《死侍2》等所模仿。日前在電影發行商的官方社群所發布的清晰無碼預告再度引起影迷熱烈討論，台灣影迷終於能在11月5日於大銀幕觀看「一刀未剪」的4K復刻版。