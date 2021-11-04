COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

羽球／全國高中盃火熱開打　合庫泰北高中直落三旗開得勝

▲泰北高中教練 林家翾(左)鼓勵選手們全力以赴，取得佳績。（圖／中華羽協提供）
▲泰北高中教練 林家翾(左)鼓勵選手們全力以赴，取得佳績。（圖／中華羽協提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-11-04 17:33:06

110年全國高中盃羽球錦標賽今(4)日起一連8天於嘉義港坪體育館點燃戰火，吸引全國高中的羽球好手前來一較高下，高中盃是高中生的年度重要戰役，最終成績更能作為青少年分齡賽的參賽資格依據。

我是廣告 請繼續往下閱讀
比賽場場戰況激烈，現場觀眾加油聲此起彼落，今日進行男子團體資格賽，首次參戰的合庫泰北高中迎戰勇源成淵(高)隊，泰北第一點派出張宇量，開局展現極佳手感，以21:6、21:8直落二擊退成淵的李易翰，旗開得勝。第二點泰北蘇偉誠從成淵陳恩祤手中拿下21:13、21:10的分數，同樣直落二對手，助泰北高中取得聽牌優勢。

第三點由泰北陳冠郁/鄭宇晏對戰成淵鄭翔俊/陳泓維，陳冠郁/鄭宇晏拿下首局，第二局雙方進入延長加分，鄭翔俊/陳泓維及時調整守下這一局，第三局泰北開局連搶三分率先打出氣勢，中場更以11:7領先四分，最終陳冠郁/鄭宇晏頂住決勝壓力，一路領先，以21:14 / 21:23 / 21:14為泰北高中贏得首場勝利。

▲110年全國高中盃羽球錦標賽 嘉義港坪體育館點燃戰火。（圖／中華羽協提供）
▲110年全國高中盃羽球錦標賽 嘉義港坪體育館點燃戰火。（圖／中華羽協提供）
賽後泰北高中教練林家翾表示，因為泰北高中部的羽球隊剛成立不久，隊上清一色都是高一的選手，因此還有很多進步的空間，但也給予初生之犢不畏虎的選手們80分的成績，期許他們可以勇於展現自身具備的實力，以小選手的心態去迎戰對手，發揮更好的表現。對於首次參戰高中盃的目標，林家翾教練希望選手們全力以赴，目標是進入十六強甚至八強，鼓勵他們取得佳績。

110年全國高中盃羽球錦標賽團體組冠軍戰於11月7日舉行，個人組決賽將於11月11日開打，為了服務廣大的球迷朋友，達克運動於今年高中盃提升轉播規模，為期八日的賽程，不僅天天轉播，還加開到四個場地！讓無法到場的觀眾，也能同步收看精彩賽事，感受現場的火熱氣氛！(網路直播平台https://reurl.cc/149qAQ )！賽事期間大會也提供即時分數(http://mylivescore.ef-info.com/#part1)，讓球迷朋友們無論在何時何地，都能透過手機及電腦關注賽況，為羽球青年好手們加油！
 

▲110年全國高中盃羽球錦標賽 嘉義港坪體育館點燃戰火。（圖／中華羽協提供）
▲110年全國高中盃羽球錦標賽 嘉義港坪體育館點燃戰火。（圖／中華羽協提供）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀