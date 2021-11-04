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110年體育運動精英獎入圍名單公布　莊智淵獲特別獎

▲110年體育運動精英獎入圍名單公布 ，莊智淵獲特別獎。（圖／美聯社／達志影像）
▲110年體育運動精英獎入圍名單公布 ，莊智淵獲特別獎。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-11-04 17:47:48

今(110)年是體育界豐收的一年，7月份舉辦的2020東京奧林匹克運動會，我國選手創下2金4銀6銅佳績，讓體育運動精英獎入圍名單更顯星光熠熠，教育部體育署今(4)日公布110年體育運動精英獎6項入圍名單，並揭曉「特別獎」、「終身成就獎」獲獎名單，由翁明輝先生榮獲終身成就獎，莊智淵選手榮獲特別獎。

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110年體育運動精英獎共收件84件，被推薦選手皆具有優異成績，更在國際賽事上大放異彩。除透過專案評審會議推選出「終身成就獎」及「特別獎」得主外，亦透過初選會議選出「最佳男運動員獎」、「最佳女運動員獎」、「最佳教練獎」、「最佳運動團隊獎」、「最佳新秀運動員獎」及「最佳運動精神獎」等6獎項入圍名單。

「終身成就獎」經評審一致肯定由翁明輝先生獲得，渠自81年起研創木球運動，成立木球協會，制定規則開始推廣木球運動，將年輕時從商所存積蓄，皆挹注於推展木球運動，推廣至今30年。木球於89年列為全民運動會競賽種類，97年成為亞洲沙灘運動會比賽項目，陸續也列入全中運及全大運必辦種類，目前國際木球總會會員國已達50餘國，木球運動為國人獨創研發之運動種類，且推展至國際體壇，促成體育外交增進友好情誼，在國際體壇創造了運動新篇章，也為國內體育界樹立典範。翁明輝先生此生推動木球運動的堅持、付出與努力，值得國人效法應予表揚，榮獲終身成就獎實至名歸。

「特別獎」則由莊智淵選手獲選，他被譽為臺灣「桌球教父」，今年是第五度征戰奧運，在場上奮戰不懈，在場外提攜後進，於單打項目闖進十六強，並帶著年輕隊友在團體賽挺進八強；八強賽與林昀儒、陳建安苦戰強敵德國隊，讓國內民眾透過電視轉播看得熱血沸騰，最後雖在八強止步，但莊智淵奮戰不懈、堅持到底的表現，深印在國人心中。莊智淵在東奧賽後的亞洲桌球錦標賽

獲得單打銀牌，也繼續帶領年輕好手獲得團體銀牌，這名桌壇長青樹永不停歇地奮戰，而且執拍上陣的日子尚未結束，仍會帶給大家滿滿感動。

2020東京奧林匹克運動會因受疫情影響延至今年舉辦，我國選手努力認真維持備戰模式，並透過自辦之奧運模擬賽調整比賽節奏，保持在最佳狀態，也讓我國代表團能在2020東京奧運創下優異成績，更帶起全體國人對體育的關注與熱情。在今年的體育運動精英獎6大獎項入圍名單，經由初選會議討論，選出今年入圍名單，在最佳男運動員部分，有奧運殿堂上表現優異的楊勇緯、湯智鈞(均首次入圍)，與曾獲男運動員獎的李智凱及潘政琮共同入選；最佳女運動員部分，則有舉重女神郭婞淳、空手道小清新文姿云、拳擊黃筱雯、桌球鄭怡靜及後起之秀跆拳道國民女友羅嘉翎一同角逐；最佳運動團隊獎部分，為東奧黃金男雙麟洋配、東奧射箭男團及體操男團，3大男團獲選入圍。

體育署感謝各界的踴躍推薦，後續將在Facebook「動滋Sports」、「I運動」粉絲專頁，舉辦「精英中的精英 集氣讚聲活動」，邀請所有民眾大聲說出自己力挺的選手或教練，一起集氣讚聲。體育署也將秉持嚴謹專業的精神，於今(110)年12月24日召開決選會議，評選出本屆精英獎各獎項得主，並於當日下午2時假臺北文創會所舉行頒獎典禮，邀請所有運動精英蒞臨會場。緯來電視網及網路Youtube平台「動滋Sports」將直播頒獎典禮實況，邀請民眾一同為得獎者喝采。

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