馬斯克嗆「說清楚就捐錢」！世糧署長：66億美元計畫在這
聯合國世界糧食計畫署（World Food Programme，WFP）日前呼籲世界富豪捐出部分財產就能解決全球飢荒問題，其中更點名特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）只要拿出2%財產，就有約60億美元資金（約1669億元新台幣），但遭馬斯克回嗆要求列出清楚計畫就會立刻賣股捐款。對此，世糧署署長畢斯利（David Beasley）今（4）日就推特公布解決飢荒計畫所需的66億美元分配摘要，並表示未來幾天就會公布更詳盡的計畫。
國際中心中心/綜合報導
2021-11-04 18:12:34
世糧署署長畢斯利日前接受《CNN》專訪提到，全球糧食危機仍需要大家的關心，並點名世界首富馬斯克、貝佐斯（Jeff Bezos）等人只要捐出個人財產的一小部分就能「一次性」解決糧食問題，但這個說法引來人工智慧專家大衛（Eli David）質疑糧食計劃署用錢不當，因為光是去年WFP就已經收到84億美元，比起要馬斯克捐款的60億元還要多出許多，為何饑荒問題仍未解決。
馬斯克也在底下推文回嗆，表示只要「如果世界糧食計劃署能夠在這裡說清楚，怎麼用60億元解決世界飢荒問題，我會立刻賣掉特斯拉的股票，並捐出這些錢」，同時強調這些資料必須是「公開的會計資料」，以便讓大眾知道錢怎麼花的。
而今（4）日畢斯利也透過推特給出一份「解決飢荒計畫摘要」，包含估計新冠疫情後的平均每餐將花上43美分（cents），同時也盤點了世界各大洲、10個主要國家未來面臨「整合糧食安全階段分類」（IPC）中「緊急」、「災難」階段會影響到的總人口數，同時也指出幾天後將會公布一份更廣泛詳細的計畫，目前已經賑災止飢系統已經到位，而這個向馬斯克與世人公布的「66億美元」救飢計畫則是能「擴大規模」幫助更多國家、更多處於飢荒邊緣的人民應對糧食危機。
不過對於自己引來馬斯克強硬回覆，畢斯利也坦承自己的說法的確引發了一些爭議，但自己「不是在找他們的碴」，而是希望賺錢的人能夠花一小部分的財產幫助大量飢民度過危機，並表示自己非常樂意與他面對面討論救飢計畫，「你去年生產了50萬輛特斯拉，而我們用將近200億份糧食養活1.15億人，你知道怎麼製造汽車，而我知道怎麼餵飽人們，還有數十年的經驗、系統和計畫，我很期待向你展示我們是如何做到的，或許你能幫助我們做得更好！」，至於公開過去善款、會計計畫，他也大方表示，過去10年來的捐款、經費金流都放在世糧署官網上，歡迎馬斯克任意翻查。