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藍營杯葛總預算付委　綠批藉城中城行政治操作

▲高雄市議會國民黨團拒絕交付總預算。（圖／高雄市議會提供）
▲高雄市議會國民黨團拒絕交付總預算。（圖／高雄市議會提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-11-04 18:20:12

高雄市議會今（4）日下午進行111年總預算等議案交付審查議程，各黨團對總預算是否交付審查，意見相異，國民黨團議員拉黑色布條表達「沒有負責，沒有預算」，民進黨團議員高喊「綁架預算，犧牲市民」，最後以表決方式31票不同意付委。

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市議員黃捷痛批，國民黨上次以城中城災難為由，牽扯無辜學生不讓他們舉辦街舞大賽，今天國民黨團竟又拿城中城來要脅陳其邁市長說「市長不下台就沒有預算」，在議會杯葛預算，否決市府總預算付委；甚至今早國民黨議員還引領高舉「大陸護人民」旗幟的韓粉衝進議會怒嗆「陳其邁下台」，威脅議員邱俊憲說要跟他「釘孤支」爆發衝突，拿市民的權益開刀，這種手段真的非常惡劣！

時代力量議員林于凱則認為，認為預算審查關係到整個高雄市民的權益，不應該因為城中城事件而擱置預算審查，該監督該檢視的，透過預算審查過程理性、確實監督，才是市議會的責任。

▲高雄市議會國民黨團拒絕交付總預算。（圖／高雄市議會提供）
▲高雄市議會國民黨團拒絕交付總預算。（圖／高雄市議會國民黨團提供）
國民黨團強調，今日的行動並非刪除預算或更非阻擋高雄建設，而是要求高雄市政府須拿出對城中城大火全盤的盤點，以及對高雄市民負責的態度，才能夠放心的將預算交付給高雄市政府，黨團總召童燕珍說，陳其邁身為高雄市的父母官，有管理上的政治責任需要承擔，並不希望被民進黨抹黑是阻擋建設，最重要的是高雄市長陳其邁能夠盡快完成跨局處責任的盤點，要給高雄市民清楚的交代，更希望陳其邁政府能記取這次的教訓，真正將負責任的態度展現出來。

▲高雄市議會民進黨團批國民黨團否決總預算付委，影響的是市政建設及全民福祉，無助災難的弭平。（圖／高雄市議會民進黨團提供）
▲高雄市議會民進黨團批國民黨團否決總預算付委，影響的是市政建設及全民福祉，無助災難的弭平。（圖／高雄市議會民進黨團提供）
但民進黨團認為，城中城火災獨立行政調查報告指出，火災是人為因素、法規面及制度面不足、消防安檢強制執行程序不夠積極等多重因素，市府已有2名首長請辭負責並究責13名失職的事務官員，但是國民黨於總預算仍以「政治責任」為由，用多數暴力表決總預算不付委審查。

總召鄭光峰認為，國民黨漠視城中城案是市政沉痾、歷史共業，一昧的政治操作杯葛，否決總預算付委，結果受害影響的是市政建設及全民福祉，無助災難的弭平，呼籲國民黨考量高雄市在產業轉型關鍵時刻勿消費災難杯葛預算，只會犧牲民生、城市進步，還有弱勢的救命錢，議會應該「速審預算」。

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