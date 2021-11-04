柯P又錯！林右昌：基捷台北端經費暴增100億最多

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林右昌說，柯文哲一直抹黑基隆捷運的經費增加，而增加最多的是台北端，大約增加100億元，基隆端反而是最少，盼柯文哲不要再惡意的抹黑基隆捷運，「謊言的回力鏢每次都會打到你自己」；針對柯文哲拿片段的路線資料錯誤引導媒體，林右昌拿出同份資料反問，「你公布第四頁，為什麼不翻到第六頁呢？」
林右昌指出，第六頁清楚載明台北端僅1.45公里（南港至大坑溪），在四長會議前的綜規期末階段預算是13.16億元，因柯文哲要求地下化延伸南港，讓經費增87.94億元，再加上系統升級的費用就變成112.66億元；新北端（大坑溪到北五堵）長8.71公里，因新北新增的路線，讓經費從102.25億元增到175.35億，增加73.1億元！
林右昌補充，在基隆端（北五堵至八堵）長5.89公里，則僅因為系統提升為中運量，而增加了47.69億元；基隆捷運經費增加，除系統升級以及民生汐止線原本所需經費外，大多是為回應台北與新北市的需求，反而不是基隆，而且增加最多的是台北市，基隆反而最少！
林右昌氣憤的說，柯文哲為何能夠一面的刻意隱瞞？在台北端經費增加100億，增加8.56倍的事實，然後柯文哲卻臉不紅氣不喘的指責基隆，欺負基隆呢！林右昌痛批柯文哲，刻意略過隱匿不說，還把帳都賴給基隆，這樣很沒政治道德。