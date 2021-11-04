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柯P又錯！林右昌：基捷台北端經費暴增100億最多

▲針對柯文哲拿片段的路線資料錯誤引導媒體，林右昌也拿出同份資料反問，「你公布第四頁，為什麼不翻到第六頁呢？」（圖／基隆市政府提供）
▲針對柯文哲拿片段的路線資料錯誤引導媒體，林右昌也拿出同份資料反問，「你公布第四頁，為什麼不翻到第六頁呢？」（圖／基隆市政府提供）

記者陳志仁／基隆報導

2021-11-04 18:35:47

基隆捷運的爭議再起，台北市長柯文哲今（4）日受訪提及在四長會議時，基隆市長林右昌曾要求要刪除八堵－基隆段會議的紀錄；對此，林右昌也還原事實直指，那並不是會議紀錄，「柯市長扭曲了事實！」

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林右昌強調，他是要求八堵－基隆段不能在四長的會議做決定，且這更不是鐵路與捷運二選一的問題，「我們四個人沒有權力幫基隆人做決定！」因此，他在四長的會議中要求，基隆捷運要怎麼從八堵進到基隆，應繼續規劃並將各種可行的方案拿到地方討論，由基隆人做最後的決定！

林右昌說，柯文哲一直抹黑基隆捷運的經費增加，而增加最多的是台北端，大約增加100億元，基隆端反而是最少，盼柯文哲不要再惡意的抹黑基隆捷運，「謊言的回力鏢每次都會打到你自己」；針對柯文哲拿片段的路線資料錯誤引導媒體，林右昌拿出同份資料反問，「你公布第四頁，為什麼不翻到第六頁呢？」

林右昌指出，第六頁清楚載明台北端僅1.45公里（南港至大坑溪），在四長會議前的綜規期末階段預算是13.16億元，因柯文哲要求地下化延伸南港，讓經費增87.94億元，再加上系統升級的費用就變成112.66億元；新北端（大坑溪到北五堵）長8.71公里，因新北新增的路線，讓經費從102.25億元增到175.35億，增加73.1億元！

林右昌補充，在基隆端（北五堵至八堵）長5.89公里，則僅因為系統提升為中運量，而增加了47.69億元；基隆捷運經費增加，除系統升級以及民生汐止線原本所需經費外，大多是為回應台北與新北市的需求，反而不是基隆，而且增加最多的是台北市，基隆反而最少！

林右昌氣憤的說，柯文哲為何能夠一面的刻意隱瞞？在台北端經費增加100億，增加8.56倍的事實，然後柯文哲卻臉不紅氣不喘的指責基隆，欺負基隆呢！林右昌痛批柯文哲，刻意略過隱匿不說，還把帳都賴給基隆，這樣很沒政治道德。
 

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