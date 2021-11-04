不畏疫情 臺中勞大開辦105門課程勞工迴響熱烈

為鼓勵勞工在職進修，強化就業競爭力，台中市勞工大學今年度規劃五大職能升級學程，總計開辦近105門課程，已陸續結訓，民眾反應熱烈，約有1700多人參與上課。勞工局表示，11月有二場專題講座登場，新年度課程預計明年2月起受理報名，歡迎勞工朋友踴躍報名。





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勞工局長張大春指出，勞工大學是市府委託大學及勞工團體承辦，除了培訓勞工職能升級，也希望培養勞工第二專長，提升自我競爭力，例如今年度開辦的職場辦公室軟體應用Word及Excel、空拍機入門操作實務、社群行銷工具運用、財務報表分析應用、商務日語溝通等，都能貼近勞工需求及就業市場，受到勞工朋友歡迎，報名相當踴躍。





勞工局表示，受到疫情衝擊，今年度勞工大學曾停課約3個月，期間，雖有部份課程採取線上教學進行，仍有一些課程受到影響，儘管如此，全年度依舊開辦近105門課，大約有1700多人參與上課，勞工朋友及企業雇主都給予正面肯定。





張局長提到，今年勞工大學開辦課程已陸續結訓，11月有二場專題演講推出，包括11月5日「問題解決與創意思考」、11月6日「 行銷人必備! 教你用手機製作行銷短片」，講座完全免費，一樣在勞工大學網站（https://laborlearn.taichung.gov.tw/ ）就可以查詢及報名，額滿也可現場報名。









