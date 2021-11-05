名家論壇》黃創夏／1218公投，蘇貞昌特別嗨‧‧‧

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面對必定難堪之爛攤子，朱立倫的出路只有轉換概念，朱立倫很快就喊出是「倒閣公投」號召不必再多說什麼理由，就是要表達對蘇貞昌的不滿，這是個險棋，但在無路可走之下，卻是一個很可能有意外斬獲的豪賭。
毫無疑問，民進黨及其側翼一定會痛罵朱立倫是「政治操作」，然後又會由「中央圖房」創造出一大堆藻礁、核四、萊豬和萊牛等等老掉牙的梗圖反擊。
眉角就在此，「政治操作」又如何？民進黨更擅長於政治操作，打朱立倫搞政治，只有讓自己的同溫層嗨起來，這個同溫層本來就永遠不會支持朱立倫，哪有差！
但是，當民進黨及側翼一直鎖定朱立倫而進行政治攻防，本來就缺乏媒體魅力和網路聲量的「邊緣倫」反而得到大量的關注度，真是便宜的無本生意！
而四大公投的這些議題早就讓多數民眾興趣缺缺，民進黨越以此大張旗鼓反擊，只會讓更多人覺得不耐煩，特別是多數民眾正在後疫情時代當中，匍匐求生，執政當局太多的老掉牙政治口水，反作用力恐怕會更大！
其次，國民黨雖然目前聲望低迷，只有約不到20%，但是近一年的民調當中，蘇貞昌的評價越來越趨於兩極化，滿意和不滿意都在四成多拉鋸當中，四成多討厭蘇貞昌的版圖，只有20%的國民黨想要結盟或收割，穩賺不賠。反而可以將政治話題拉到針對蘇貞昌風格，另闢一個新戰場。
這個新戰場，民進黨將也會有所尷尬！
面對國民黨的挑戰，民進黨當然應該全力以赴捍衛蘇貞昌，但是真的捍衛了蘇貞昌，當12月18日若是民進黨強勢動員之下，KO朱立倫所喊出的「倒蘇公投」，蘇貞昌可就穩坐釣魚台了，要內閣改組培養新秀更難了，那麼蘇貞昌在未來兩年勢必繼續擔任閣揆，甚至有老兵不死，向拜登看齊的雄心壯志，對於民進黨的下一世代布局和發展，可就非常、非常、非常、非常有趣了！
要是真的「倒蘇公投」過關了，朱立倫當然有了戰功，他將有足夠威信去布局2022年的縣市長大選，就算「倒蘇公投」沒過，未來兩個多月之內的針對蘇貞昌，暗暗挑動民進黨內部不能說和不敢說的矛盾，本來也是穩賺不賠！
然而，蘇貞昌已經喊出如果公投過關，就是國民黨要害蔡英文跛腳，意思不也正是在說和蘇貞昌並無關係，而且這段時間蘇貞昌火力全開，這麼努力，當然更蘇貞昌和2018年一樣，撐住才能穩定大局。
如果四大公投民進黨獲勝了，蘇貞昌當然是大功一件，2024的那一役，恐怕賴清德和鄭文燦更沒有表現治國能力的舞台了‧‧‧
難怪最近蘇貞昌特別拚命，朱立倫到底會是「倒蘇」還是「捧蘇」？且讓我們繼續看下去！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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