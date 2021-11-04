藍稱吃萊豬身體無影響 何志偉：遇撻伐要堅持死小孩精神
國民黨國際部副主任黃裕鈞今（4）日接受網路節目專訪時表示，反萊豬某種程度上會影響到台美經貿談判，更說自己在美國時也吃了很多萊豬，身體並沒什麼影響。民進黨立委何志偉晚間受訪對此表示，國民黨現在的氛圍確實需要這種「死小孩精神」，希望黃裕鈞能夠堅定自信，大家一起面對國際現實，台灣會有更好的前景；宣布投入新北市五泰林議員民進黨內選舉的黃韋鈞則說，這樣的發言證明了國民黨發動公投，很明確是在做政治操作，煽動社會只為獲取自身的政治利益。
記者黃宣尹／台北報導
2021-11-04 20:11:48｜2021-11-04 20:26:15
黃裕鈞今日於網路節目中表示，反萊豬並不是反美，但不進口萊豬，某種程度上會影響到台美經貿談判。他也說，自己不是醫學專家，但在美國留學時因為很窮，也吃了很多萊豬，但現在身體並沒甚麼影響。
對此，何志偉告訴《NOWnews今日新聞》記者，現在國民黨內這樣的氛圍，有時候真的需要「死小孩精神」，台灣在國際社會上真的不能夠孤單，畢竟我國是前20大出口進口貿易國，全球化之後，關稅對台灣的外銷與整體經濟太重要。
何志偉表示，大家都知道這是國際社會的現實，如果黃裕鈞能跟大家一起面對，相信台灣未來前景會更好的，他也說，預期黃裕鈞接下來會遇到黨內撻伐，但一定要堅定自信。
黃韋鈞則說，這樣的發言凸顯國民黨就是「知行不一」，明明知道只要符合檢驗標準，對人體無害，且我國開放進口之後至今都還是零檢出，證明現行政策對於民眾疑慮並沒有影響。國民黨發動公投是政治操作，煽動社會只為獲取自身的政治利益。