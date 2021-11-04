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200間Nike越南代工廠復工　當局力拼製造生產回到正軌

▲越南政府3日表示，約200間Nike的鞋類代工廠已經恢復生產，並表示Nike將持續在越南當地投資。（示意圖／shutterstock）
▲越南政府3日表示，約200間Nike的鞋類代工廠已經恢復生產，並表示Nike將持續在越南當地投資。（示意圖／shutterstock）

記者李芷涵/綜合報導

2021-11-04 20:38:16

《四方報》報導，越南6月起疫情升溫，當局鐵腕防疫政策導致許多國際企業在當地的代工廠生產停擺，其中Nike就面臨約8成的簽約生產商暫時關閉、產品庫存捉襟見肘的窘境。適逢疫情趨緩，越南政府於3日表示，約200間Nike的鞋類製造廠已經恢復生產，並表示Nike將持續在越南當地投資。

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《路透社》報導，越南總理范明正（Pham Minh Chinh）在聯合國COP 26氣候峰會會外與運動鞋大牌Nike永續長Noel Kinder會面後，發出新聞稿表示，約200間Nike在當地的代工廠已經恢復生產，Nike也將在未來繼續擴大在越南的生產投資。

Nike有將近一半的鞋品在越南生產製造，但7月中旬越南疫情狀況惡化，當局實施嚴格社交距離規定，約8成的Nike鞋類代工廠、半數的服飾生產廠都面臨生產停擺，讓Nike商品庫存創下30年來最低紀錄，僅能維持1個月左右的銷售量。

外媒指出，越南製造的產品約占美國鞋類製造業的 1/3，占美國服裝製造業的 1/5，至少有300萬越南人在織品服飾和鞋類代工廠工作。然而疫情大爆發、當地疫苗推廣緩慢，讓當地勞工也不敢上工，先前更爆發勞工返鄉潮，更是衝擊企業復工計畫。

報導指出，越南將優先為在工業園區工作的勞工接種疫苗，以力拼在疫情回穩後讓製造業生產回到正軌，避免跨國企業將生產轉移至其他地區。

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