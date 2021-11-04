連俞涵重返花蓮定情地　靠1碗「綠豆湯」傳愛溫昇豪

溫昇豪、連俞涵《茶金》重現台灣50年代茶葉出口最輝煌的黃金歲月，劇組斥資500萬元、費時1個月在花蓮文創園區的古蹟建築，打造出占地千坪的主場景「日光總公司」及「日光審茶室」，今（4）日《茶金》戲劇經典場景特展在花蓮舉行開展記者會，4個展場將幕前到幕後進行最完整的呈現，包括主要演員與角色的關係、故事情節、時代背景、經典對白與服裝道具，溫昇豪、連俞涵1年後重回日光總公司，憶起兩人靠1碗「綠豆湯」冒出粉紅泡泡。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-11-04 20:30:13
連俞涵回憶起1年前拍攝時，當她的角色「薏心」人生有疑惑、感到困頓，就會端著綠豆湯，去找溫昇豪的角色「KK」解惑。她笑說：「當初就是靠碗綠豆湯談戀愛，但沒想到我一直把綠豆湯的台語講成客家話，所以當時導演及工作人員，一看到我就直說『綠豆湯』。」溫昇豪也透露導演把幾個KK和薏心互動的眼神剪得非常有感覺，冒出粉紅泡泡，但保密的説：「不能劇透，等觀眾看了就知道。」
連俞涵表示在花蓮3周的拍攝期間，身心壓力很大，有次夜間收工回頭看這棟建築物，真的不知道要如何把公司如何撐起來，所以演起來非常有臨場感。她也透露有次拍得很累，講了一連串英文，無意識打開所有的東西，竟一不小心睡著了，導演林君陽馬上就叫她出去走走，呼吸新鮮空氣，嚇得她抱著園區的桂花樹説：「拜託！請趕緊讓我清醒吧。」
同時她也非常喜歡花蓮的好山好水，有時會忙裡偷閒跑去七星潭海邊躺在沙灘上，直呼：「真的好療癒。」而拍攝期間溫昇豪則是到處都有好兄弟熱情招待，常常送宵夜給劇組，大啖海鮮，讓他整整胖了3公斤，他笑說：「還好當時劇服比較寬鬆看不出來，這可是我人生的巔峰。」
《茶金》將自11月13日起，每周六晚間9點至11點首播，每周連播兩集；公視+、中華電信MOD、Hami Video每周六晚間11點一次上架兩集；Netflix（台灣）、LINE TV 、CATCHPLAY+（台灣、印尼、新加坡）每周日晚間8點一次上架兩集。客家電視自11月15日起，每周一、周二晚間10點播出。myVideo自11月20日起，每周六晚間8點一次上架兩集。