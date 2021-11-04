外婆殺人埋嬰兒！孫女失望離家拍AV　13歲連被性侵30天

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飯島KUGA的外婆O，在1984年對外表示6歲兒子失蹤，儘管當年警方、報章雜誌、電視台報導尋人仍找無，O在2002年宣稱兒子遭綁架。直到2006年，O的公寓被發現前夫與前夫女兒的遺體，O當時留下「我殺了我女兒」字條，隨後警方也在屋內找到男子白骨，以及埋藏的兩具嬰兒屍體，據了解，該白骨應為O當年聲稱失蹤多年的6歲兒子，O最終判刑12年有期徒刑，整起案件稱為「平塚5遺體事件」。
飯島KUGA得知外婆是殺人魔，震驚又難過，加上跟母親不合，壓力太大離家出走，她期間被男生軟禁，但當時記憶模糊，只記得1個月來幾乎每天被性侵，甚至暴瘦到只剩30公斤；回家後飯島KUGA因染毒被警方逮捕，當年的她只有13歲，被送進少年所；15歲時再因吸毒被捕，當時更發現懷孕，最終流產。
她17歲離開少年所，18歲下海工作，跟客人發生關係懷孕、墮胎5次，最後精神不佳，企圖自殺未遂，次數高達50次。到了21歲，飯島KUGA又懷孕，她決定生下卻被媽媽阻止，以墮胎收場。
飯島KUGA透露因為喜歡飯島愛，所以入行當AV女優，全身的刺青讓人印象深刻，但她再度被客人性侵，警察調查時勾起不堪回憶，最後放棄報案。飯島KUGA現在生活順遂，也跟母親的關係變好，更開設YouTube頻道，周遭人聽聞她的經歷後，紛紛感到佩服。此外，飯島KUGA透露外婆已出獄，礙於受到警察保護，無法與對方見面，不然她很想問對方殺人的原因。
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