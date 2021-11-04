COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

屏東挖眼男出院囂張怒瞪鏡頭、比中指　屏檢聲請羈押獲准

▲屏東縣高樹鄉日前震驚社會的「挖眼案」，該名加害人被送往精神科醫院強制就醫今（4）日出院，被押解至屏東地檢署複訊。（圖／翻攝畫面）
▲屏東縣高樹鄉日前震驚社會的「挖眼案」，該名加害人被送往精神科醫院強制就醫今（4）日出院，被押解至屏東地檢署複訊。（圖／翻攝畫面）

編輯中心／綜合報導

2021-11-04 21:29:58

屏東縣高樹鄉日前發生一起超商女店員提醒男子戴口罩，卻慘遭挖眼的驚悚案件，該名加害人被送往精神科醫院強制就醫後，今（4）日出院便押解至屏東地檢署，在過程中他不只兇狠瞪著媒體鏡頭，還比中指挑釁，警方趕緊制止將人帶上車檢方以殺人未遂、重傷害等罪，向法院聲請羈押獲准。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年9月間，在屏東一間超商上班的潘姓女店員，因提醒楊姓男子戴口罩反遭對方怒挖眼、狂毆，導致女店員鼻梁粉碎性骨裂、雙眼嚴重受傷，恐有失明疑慮，事後楊男被診斷患有思覺失調症，被強制送醫治療。

在住院一個多月後，楊男經精神科醫師評估可以出院，警方抵達醫院將其押往屏東地檢署，在上車前他向警要求要小解，看見媒體鏡頭也狠瞪著，甚至比出中指挑釁，警方見狀立刻制止，再將人帶上車。

▲屏東高樹鄉楊男不滿超商店員提醒戴口罩，怒挖對方眼睛造成重傷。（圖／翻攝畫面）
▲屏東高樹鄉楊男不滿超商店員提醒戴口罩，怒挖對方眼睛造成重傷。（圖／翻攝畫面）
針對此案件，屏東地檢署複訊後指出，楊男涉犯殺人未遂及重傷害未遂等罪嫌重大，所犯為5年以上重罪，認楊男有逃亡及反覆實施同一犯罪之虞，遂向法院聲請羈押。

屏東地檢署表示，今年6月30日下午5時許，楊男在前往屏東縣高樹鄉某早餐店持菜刀砍傷范姓婦人；同年9月26日上午8時53分，楊男又在屏東縣高樹鄉某超商內，徒手毆傷潘姓女店員雙眼，此舉已涉犯殺人未遂及重傷害未遂等罪。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀