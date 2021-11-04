屏東挖眼男出院囂張怒瞪鏡頭、比中指 屏檢聲請羈押獲准
屏東縣高樹鄉日前發生一起超商女店員提醒男子戴口罩，卻慘遭挖眼的驚悚案件，該名加害人被送往精神科醫院強制就醫後，今（4）日出院便押解至屏東地檢署，在過程中他不只兇狠瞪著媒體鏡頭，還比中指挑釁，警方趕緊制止將人帶上車檢方以殺人未遂、重傷害等罪，向法院聲請羈押獲准。
編輯中心／綜合報導
2021-11-04 21:29:58
今年9月間，在屏東一間超商上班的潘姓女店員，因提醒楊姓男子戴口罩反遭對方怒挖眼、狂毆，導致女店員鼻梁粉碎性骨裂、雙眼嚴重受傷，恐有失明疑慮，事後楊男被診斷患有思覺失調症，被強制送醫治療。
在住院一個多月後，楊男經精神科醫師評估可以出院，警方抵達醫院將其押往屏東地檢署，在上車前他向警要求要小解，看見媒體鏡頭也狠瞪著，甚至比出中指挑釁，警方見狀立刻制止，再將人帶上車。
針對此案件，屏東地檢署複訊後指出，楊男涉犯殺人未遂及重傷害未遂等罪嫌重大，所犯為5年以上重罪，認楊男有逃亡及反覆實施同一犯罪之虞，遂向法院聲請羈押。
屏東地檢署表示，今年6月30日下午5時許，楊男在前往屏東縣高樹鄉某早餐店持菜刀砍傷范姓婦人；同年9月26日上午8時53分，楊男又在屏東縣高樹鄉某超商內，徒手毆傷潘姓女店員雙眼，此舉已涉犯殺人未遂及重傷害未遂等罪。