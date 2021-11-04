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民調近5成認國防準備不足　江啟臣：國安危機

▲江啟臣呼籲蔡政府充分說明如何防範中共武力犯台。（圖／江啟臣辦公室提供）
▲江啟臣呼籲蔡政府充分說明如何防範中共武力犯台。（圖／江啟臣辦公室提供）

記者羅婉庭／台北報導

2021-11-04 22:16:13

外媒彭博社專文指出，美中間的競爭鬥而不破，雙方在表面上劍拔弩張，但經濟合作已經低調展開，此時的台灣成為美中面子之爭的犧牲品，被推上代理人戰爭前線。對此，國民黨立委江啟臣今（4）日指出，多數人民認為我國防準備不充分，就是國安危機。

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針對我國如何在美中競爭中擴大自主空間，同時避免在國際博弈中變成棋子？國安局陳明通局長表示，「我們不畏戰，但是一定要強化自己的國防力量」。對此，江啟臣表示，他願意為家鄉、為守護中華民國而戰，但國防安全必須防範於未然，抗中保台不是靠嘴巴講，而必須要拿出具體的戰略和作為。

根據台灣民意基金會最新民調顯示，多數民眾認為蔡政府並未就中共武力犯台做好準備，僅4成3的民眾認為準備充分。陳明通對此回應，「充不充分只是國人認知」，江啟臣則說，但難道國安團隊不應該提前告訴民眾，美中未來互動倘若真如同彭博社的觀點，那我們的解方是什麼？「講不清楚，就別怪人民不信任政府」。

江強調，危機衝突時，民心士氣往往成為關鍵。倘若多數民眾認為政府準備不充分，其實就是國安危機。但蔡政府的官員卻毫不在意這件事，輕描淡寫說這只是國人認知。因此他鄭重提醒蔡總統及國安團隊，必須要向台灣人民填答這份問券，戰略目標，不只要符合國人期待，更要讓民眾理解並安心。

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